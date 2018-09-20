Скандал вокруг капитана Спартака набирает
обороты. Спортсмену пришлось нанять адвоката. Теперь интересы Дениса Глушакова
представляет юрист Марина Дубровская.
Скандал вокруг капитана "Спартака" набирает
обороты. Спортсмену пришлось нанять адвоката. Теперь интересы Дениса Глушакова
представляет юрист Марина Дубровская.
Первое, что сделала Дубровская – это опровергла заявление
супруги футболиста Дарьи. В интервью женщина обвинила мужа в неоднократном нанесении
побоев. Однако адвокат считает, что звезду спорта пытаются опозорить.
"Интервью Дарьи совершенно не соответствует
действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно
заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было
выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в
непрофессионализме. Я думаю, что это спланированная продуманная акция против
Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не
Дарьей, а ее окружением", – заметила адвокат.
Также защитник полагает, что Глушакова изначально знала, что
в бане были приятели спортсмена и его одноклассница. Дарья намеренно кричала "проститутка"
на записи, хотя знала эту девушку. Также по словам защитника, супруга звезды
врет в кадре, когда говорит о том, что встреча в парной происходит перед игрой. Марина
уверена, что звезду футбола пытаются дискредитировать.
"В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила
замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с
Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру
и не может этого сделать", – сообщил юрист.
По словам Дубровской, Денис сейчас очень подавлен из-за
того, что не может видеть своих детей. Он не собирается отнимать отпрысков у
матери. Спортсмен надеется, что конфликт можно будет урегулировать миром.
Марина отметила, что скандальное видео было сделано, когда Дарья
и Денис не жили вместе несколько месяцев. Об этом сообщает издание Super.ru.