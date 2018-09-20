Скандал вокруг капитана Спартака набирает обороты. Спортсмену пришлось нанять адвоката. Теперь интересы Дениса Глушакова представляет юрист Марина Дубровская.

Скандал вокруг капитана "Спартака" набираетобороты. Спортсмену пришлось нанять адвоката. Теперь интересы Дениса Глушаковапредставляет юрист Марина Дубровская.Первое, что сделала Дубровская – это опровергла заявлениесупруги футболиста Дарьи. В интервью женщина обвинила мужа в неоднократном нанесениипобоев. Однако адвокат считает, что звезду спорта пытаются опозорить."Интервью Дарьи совершенно не соответствуетдействительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не однозаявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как быловыброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения внепрофессионализме. Я думаю, что это спланированная продуманная акция противДениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она неДарьей, а ее окружением", – заметила адвокат.Также защитник полагает, что Глушакова изначально знала, чтов бане были приятели спортсмена и его одноклассница. Дарья намеренно кричала "проститутка"на записи, хотя знала эту девушку. Также по словам защитника, супруга звездыврет в кадре, когда говорит о том, что встреча в парной происходит перед игрой. Маринауверена, что звезду футбола пытаются дискредитировать."В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменилазамки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться сДенисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартируи не может этого сделать", – сообщил юрист.По словам Дубровской, Денис сейчас очень подавлен из-затого, что не может видеть своих детей. Он не собирается отнимать отпрысков уматери. Спортсмен надеется, что конфликт можно будет урегулировать миром.Марина отметила, что скандальное видео было сделано, когда Дарьяи Денис не жили вместе несколько месяцев. Об этом сообщает издание Super.ru.