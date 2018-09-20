Скандально известный актер
Алексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой в
женском наряде.
Скандально известный актер
Алексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой в
женском наряде.
В своем Instagram Алексей
опубликовал видеозапись, на которой он сидит в золотом женском платье.
Судя по всему, дело происходит на съемках – звезда пробует застывать перед
зеркалом в различных позах.
Параллельно артист общается
с гримером. Он просит не расчесывать ему волосы на бок, так как ходить "прилизанным"
ему не к лицу. Стилист пропустил жалобы Панина мимо ушей, сославшись на то, что
эта прическа задумана в рамках образа.
Подписчики Алексея просили
его в комментариях объяснить свой странный вид, однако
артист решил пока держать все в тайне. "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.💃🎷🎸
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – скупо написал он под видео.
Фолловеры с юмором отметили, что из
артиста могла бы получиться прекрасная женщина. Они оценили отличную осанку и
стройные ноги звезды.
Не каждая женщина имеет
такую осанку 👍.
Любопытство меня разрывает... хотя заранее что будет крутяк🤘.. Добра😙", "Леша
какая ты красивый женщина", "Вам Леша даже платья к лицу 😜😜👏👏👏🔥🔥🔥 хорошую осанку не чем не испортишь 😝😝😝🔥🔥🔥", "Эх
леша леша, опять за старое", –
смеялись пользователи Сети.
Многие заметили, что Панин очень
органичен в женственной роли. Поклонники сделали вывод, что это признак
профессионального мастерства: "Лешка просто отличный актер... Поэтому
любой образ, ему по плечу... Молодец. Леха так держать. Вперед и только вперед".
Тот факт, что в обычной жизни Алексей очень
мирный и добрый человек поразил некоторых интернет– обывателей. Ведь, если
судить по заголовкам СМИ, Панин драчун и скандалист. Этот диссонанс стал темой
для отдельной дискуссии в комментариях.
"Если
человек талантлив, то он талантлив во всем. И может быть часть его таланта от
Бога, но его развитие, проявление и воплощение....это огромный труд этого
Человека, Актера....😊😊😊😊😳😳😳👏👏👏👏🎬🎬🎬🎥🎥🎥 а
еще все все время про характер и манеру поведения Алексея говорят...так вот
посмотрите как он ведет себя с гримером...это не постановочные кадры, а если
скажите что он играет на камеру...то просто признаете Его талант😊😊😊👏👏👏", – рассуждал поклонник.
Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.