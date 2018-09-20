Скандально известный актер Алексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой в женском наряде.

Скандально известный актерАлексей Панин вновь заставил говорить о себе. Артист предстал перед публикой вженском наряде.В своем Instagram Алексейопубликовал видеозапись, на которой он сидит в золотом женском платье.Судя по всему, дело происходит на съемках – звезда пробует застывать передзеркалом в различных позах.Параллельно артист общаетсяс гримером. Он просит не расчесывать ему волосы на бок, так как ходить "прилизанным"ему не к лицу. Стилист пропустил жалобы Панина мимо ушей, сославшись на то, чтоэта прическа задумана в рамках образа.Подписчики Алексея просилиего в комментариях объяснить свой странный вид, однакоартист решил пока держать все в тайне. "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.💃🎷🎸(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – скупо написал он под видео.Фолловеры с юмором отметили, что изартиста могла бы получиться прекрасная женщина. Они оценили отличную осанку истройные ноги звезды.Не каждая женщина имееттакую осанку 👍.Любопытство меня разрывает... хотя заранее что будет крутяк🤘.. Добра😙", "Лешакакая ты красивый женщина", "Вам Леша даже платья к лицу 😜😜👏👏👏🔥🔥🔥 хорошую осанку не чем не испортишь 😝😝😝🔥🔥🔥", "Эхлеша леша, опять за старое", –смеялись пользователи Сети.Многие заметили, что Панин оченьорганичен в женственной роли. Поклонники сделали вывод, что это признакпрофессионального мастерства: "Лешка просто отличный актер... Поэтомулюбой образ, ему по плечу... Молодец. Леха так держать. Вперед и только вперед".Тот факт, что в обычной жизни Алексей оченьмирный и добрый человек поразил некоторых интернет– обывателей. Ведь, еслисудить по заголовкам СМИ, Панин драчун и скандалист. Этот диссонанс стал темойдля отдельной дискуссии в комментариях."Есличеловек талантлив, то он талантлив во всем. И может быть часть его таланта отБога, но его развитие, проявление и воплощение....это огромный труд этогоЧеловека, Актера....😊😊😊😊😳😳😳👏👏👏👏🎬🎬🎬🎥🎥🎥 аеще все все время про характер и манеру поведения Алексея говорят...так вотпосмотрите как он ведет себя с гримером...это не постановочные кадры, а еслискажите что он играет на камеру...то просто признаете Его талант😊😊😊👏👏👏", – рассуждал поклонник.Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть видео, как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.