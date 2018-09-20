Королева Великобритании Елизавета II никогда не выделяла фавориток среди своих невесток. Однако в связи с последними событиями многие сделали вывод, что ее симпатии монарха на стороне Меган Маркл.

Королева Великобритании Елизавета II никогда невыделяла фавориток среди своих невесток. Однако в связи с последними событиямимногие сделали вывод, что ее симпатии монарха на стороне Меган Маркл.В Сети появился трейлер документального фильма "Королева мира"(Queen of the World.– Прим. ред.), в котором отображены несколько эпизодов изжизниЕлизавета II. Примечательно, что поклонники не обнаружили на видео КейтМиддлтон.Они задались вопросом, почему в 35-секундном ролике нашлосьместо для всех, в том числе для Меган Маркл, которая примиряла свадебноеплатье, но нет Миддлтон. Фанаты принялись активно обсуждать, куда пропала супруга принцаУильяма.Отметим, что у герцогини Кембриджской довольно большая армияпоклонников. Они обожают рассматривать новые фото Кейт Миддлтон и частопытаются копировать ее стиль. Естественно, новости о том, что их любимица непопала в документальную ленту их очень насторожила.Как выяснилось, фанаты супруги принца могут быть спокойны,Кейт не появилась на видио, так как в момент съемок была на поздних срокахбеременности и могла родить в любую минуту. И хоть герцогине Кембриджской не посчастливилосьсказать ни одной реплики на камеру, на кадрах фильма она появится. Об этом сообщает журнал People.Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтонпоявляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьего ребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можно найти фотоМиддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планируетвозвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, которыйпоявится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать замладенцем, так та познает радость материнства впервые.