Королева Великобритании Елизавета II никогда не
выделяла фавориток среди своих невесток. Однако в связи с последними событиями
многие сделали вывод, что ее симпатии монарха на стороне Меган Маркл.
Королева Великобритании Елизавета II никогда не
выделяла фавориток среди своих невесток. Однако в связи с последними событиями
многие сделали вывод, что ее симпатии монарха на стороне Меган Маркл.
В Сети появился трейлер документального фильма "Королева мира"
(Queen of the World.– Прим. ред.), в котором отображены несколько эпизодов из
жизни
Елизавета II. Примечательно, что поклонники не обнаружили на видео Кейт
Миддлтон.
Они задались вопросом, почему в 35-секундном ролике нашлось
место для всех, в том числе для Меган Маркл, которая примиряла свадебное
платье, но нет Миддлтон. Фанаты принялись активно обсуждать, куда пропала супруга принца
Уильяма.
Отметим, что у герцогини Кембриджской довольно большая армия
поклонников. Они обожают рассматривать новые фото Кейт Миддлтон и часто
пытаются копировать ее стиль. Естественно, новости о том, что их любимица не
попала в документальную ленту их очень насторожила.
Как выяснилось, фанаты супруги принца могут быть спокойны,
Кейт не появилась на видио, так как в момент съемок была на поздних сроках
беременности и могла родить в любую минуту. И хоть герцогине Кембриджской не посчастливилось
сказать ни одной реплики на камеру, на кадрах фильма она появится. Об этом сообщает журнал People.
Добавим, что в последнее время новости о Кейт Миддлтон
появляются крайне редко. Весной этого года супруга принца родила третьего ребенка, поэтому сейчас находится в декретном отпуске. На просторах Сети можно найти фото
Миддлтон, на которых она гуляет вместе с наследниками.
В ближайшее время Герцогиня Кембриджская не планирует
возвращаться к активной деятельности. Она решила дождаться рождения малыша, который
появится на свет у ее сестры Пиппы. Кейт хочет помочь родственнице ухаживать за
младенцем, так та познает радость материнства впервые.