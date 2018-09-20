Отвратительный инцидент случился в одном из маршрутных автобусов Владивостока. Там случился конфликт между пожилой женщиной и молодоым человеком.

Отвратительный инцидент случился в одном из маршрутных автобусов Владивостока. Там случился конфликт между пожилой женщиной и молодоым человеком.Парень занял место для инвалидов и стал слушать музыку. В этот момент к нему подошла пенсионерка и буквально набросилась на него, требуя встать с места. Агрессия старушки поразила остальных пассажиров. "Он неграмотный! У него телефон!" – цитирует пожилую женщину РЕН ТВ. Затем она перешла в рукопашную, ударив молодого человека по гаджету и вырвав у него наушники. При этом свободных мест в автобусе было достаточно. "Наглец какой!", – беспрестанно твердила пенсионерка. Не выдержав агрессии, юноша покинул место.