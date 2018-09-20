Астрономы отыскали планету, на которой родился Спок, персонаж культового сериала Звёздный путь. Она может быть обитаемой.

Астрономы отыскали планету, на которой родился Спок, персонаж культового сериала "Звёздный путь". Вокруг похожей на Солнце звезды 40 Эридана А действительно обращается землеподобный мир (точнее, суперземля). И это ближайшая к нам суперземля у звезды солнечного класса. К тому же она лежит в зоне обитаемости.Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группой во главе с Бо Ма (Bo Ma) из Флоридского университета.Звезда 40 Эридана А, она же HD 26965, расположена всего в 16 световых годах от Земли. Для сравнения: до ближайшей к Солнцу звезды четыре световых года, а размер Галактики – около ста тысяч световых лет.Светило относится к спектральному классу K, "соседнему" с классом Солнца G. Она лишь немного прохладнее и меньше нашей родной звезды, близка к ней по возрасту и даже имеет десятилетний цикл активности (у Солнца 11 лет).Год на открытой планете длится 42 земных дня, то есть она ближе к своему светилу, чем Земля. Однако, поскольку HD 26965 холоднее Солнца, именно такое расстояние оптимально для существования жидкой воды на поверхности. Масса небесного тела составляет 8,47 ± 0,47 земных.Этот мир стал первой суперземлёй, открытой в рамках обзора DPS. Исследование нацелено на поиск небольших планет у примерно 150 карликов спектральных классов F, G, K и M, находящихся в пределах 150 световых лет от Солнца. Близость этих звёзд делает их достаточно яркими на земном небе. Наблюдения ведутся методом лучевых скоростей с помощью 130-сантиметрового телескопа DEFT. Работа началась в 2016 году, и её планируется закончить в 2020 году.Как указывается в пресс-релизе исследования, именно вокруг 40 Эридана А обращается планета Вулкан из сериала "Звёздный путь", на которой родился её персонаж Спок. В этом признавались сами создатели сериала."Эта звезда видна невооруженным глазом, в отличие о родительских звёзд большинства известных планет, обнаруженных на сегодняшний день. Теперь любой может смотреть 40 Эридана в ясную ночь и с гордостью указывать на дом Спока", – говорит Ма.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о планете, похожей на Татуин из "Звёздных войн", и о мирах тау Кита, воспетых Владимиром Высоцким.