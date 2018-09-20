Потерпевший рассказал, что вернувшись домой, он обнаружил, что из его квартиры пропали денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержали 27-летнего ранее судимого жителя Московской области, подозреваемого в совершении квартирных краж.В отдел полиции обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что вернувшись домой, он обнаружил, что из его квартиры на Байкальской улице пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Уральской улице. Установлено, что мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже через окно, похитил деньги и скрылся с места происшествия.Также была установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73