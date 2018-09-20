Злоумышленник, взломав входную дверь и проникнув в салон по ремонту и продаже сотовых телефонов, расположенный на Судостроительной улице, тайно похитил сейф с денежными средствами...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон задержали двоих приезжих, подозреваемых в краже из организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил о том, что в ночное время неизвестный, взломав входную дверь и проникнув в салон по ремонту и продаже сотовых телефонов, расположенный на Судостроительной улице, тайно похитил сейф с денежными средствами, телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Ущерб составил 445 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих в возрасте 21 и 22 лет, у которых обнаружено и изъято похищенное.Как было установлено, злоумышленники взломали дверь в помещение и похитили имущество и денежные средства организации.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22