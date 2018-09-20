Война попала под обвинения в незаконном обороте оружия. Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы Олега Воротникова. Воротников был объявлен в международный розыск Россией в мае 2011 года, поскольку скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде.

"Война" попала под обвинения в незаконном обороте оружия. Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы Олега Воротникова. Воротников был объявлен в международный розыск Россией в мае 2011 года, поскольку скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде.В России в отношении Олега Воротникова было возбуждено по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти"). Воротников 31 марта 2011 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сорвал на несанкционированном митинге фуражки с нескольких сотрудников полиции, а затем два раза одного из стражей правопорядка ударил по голове, напоминает "Интерфакс".В начале 2018 года Олег Воротников и его супруга Наталья Сокол около месяца провели в швейцарском лагере для беженцев. В феврале они хотели покинуть Германию, а в марте перебрались в Австрию.Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол по кличке Коза, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой. Неделю назад Петр Верзилов был перевезен из России в немецкую клинику на лечение. У него были признаки отравления психотропными веществами.