Перед входом в учебное заведение будет стоять медработник

Перед входом в учебное заведение будет стоять медработникС этой осени в регионе внедряют практику «утренних фильтров» в детских садах и школах. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова.Каждое утро на входе в детский сад дошколят будет осматривать медицинский работник. Он не допустит ребенка в группу, если выявит признаки простуды – кашель, насморк или высокую температуру.В школах и колледжах области директора школ не обязаны проводить подобные мероприятия. Но в некоторых учебных заведениях осмотр детей все же осуществляют. Но просто взять и не пустить в школу приболевшего ребенка нельзя. Медработник должен посадить его в своем кабинете и вызвать родителей, которые отвезут школьника домой.Практика «утреннего фильтра» ужесточают, если превышен порог заболеваемости гриппом или ОРВИ или в учебном заведении введен карантин.В регионе с 10 по 16 сентября показатели заболеваемости ОРВИ выше эпидемических порогов на 7,6%. За прошедшую неделю по области зарегистрировали 7445 заболевших ОРВИ, среди них - 5376 детей.