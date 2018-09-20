Соучастники размещали в сети Интернет недостоверные объявления о сдаче в наем квартир и комнат в Москве. Злоумышленники представляли клиентам поддельные правоустанавливающие документы...

На основании материалов уголовного дела о хищениях денежных средств граждан под предлогом сдачи в аренду жилых помещений, находившегося в производстве ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, судом в отношении участников организованной группы вынесен обвинительный приговор. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 3, 5 лет.Как сообщалось ранее, в период с сентября 2016 по июль 2017 года соучастники размещали в сети Интернет недостоверные объявления о сдаче в наем квартир и комнат в Москве. Кроме того, злоумышленники представляли клиентам поддельные правоустанавливающие документы на интересующую их недвижимость.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе производства обысков в жилищах соучастников полицейскими обнаружены и изъяты поддельные паспорта граждан РФ, поддельные свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество, записные книжки, мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки.Двое злоумышленников скрылись от следствия и были объявлены в федеральный розыск.Одна из разыскиваемых была задержана при пересечении государственной границы Российской Федерации.В апреле текущего года расследование было завершено, уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28