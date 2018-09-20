Известная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз поразила
поклонников своим богатым внутренним миром. Непонятно, правда, что больше
возбудило фанатов – опубликованные теледивой стихи или ее выдающийся бюст.
Известная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз поразила
поклонников своим богатым внутренним миром. Непонятно, правда, что больше
возбудило фанатов – опубликованные теледивой стихи или ее выдающийся бюст.
Многогранность личности известной телеведущей не перестает
удивлять почитателей ее таланта. Анфиса Чехова разместила в своем микроблоге в Instagram стихи, впечатлившие
ее фанатов. А сопровождающий лирику снимок и вовсе вызвал бурю восторгов.
Некоторые комментаторы честно признались: стихи-то они и не
заметили. И это неудивительно: ведь телеведущая предстала взорам изумленных
зрителей в распахнутом халатике, под которым было прозрачное кружевное белье.
Естественно, внимание подписчиков – особенно мужской половины – задержалось на
знаменитом бюсте Анфисы.
"Стихи после фото не читаются", "Ну ничего
себе вдохновение)))", "Очень хорошие сисьстихи)", "И богатый внутренний мир", – не
стесняются в выражении эмоций комментаторы (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред).
Рассказала Чехова и о том, что любит ее тело. Она
призналась, что отрицательно относится к бегу и разновидностям аэробики. Тем не
менее, телу надо быть в движении – "порхать как бабочка, гнуться, как гусеница".
"Я вспомнила все физические активности, которые любила
с детства: плавание, велосипед, хореография ( я занималась ей в школе и в
институте), еще и йога с годами прибавилась", – написала Анфиса. И
подчеркнула, что с тех пор, как она поняла эту простую истину, ее тело идет на
занятия, как на праздник.