Известная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз поразила поклонников своим богатым внутренним миром. Непонятно, правда, что больше возбудило фанатов – опубликованные теледивой стихи или ее выдающийся бюст.

Известная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз поразилапоклонников своим богатым внутренним миром. Непонятно, правда, что большевозбудило фанатов – опубликованные теледивой стихи или ее выдающийся бюст.Многогранность личности известной телеведущей не перестаетудивлять почитателей ее таланта. Анфиса Чехова разместила в своем микроблоге в Instagram стихи, впечатлившиеее фанатов. А сопровождающий лирику снимок и вовсе вызвал бурю восторгов.Некоторые комментаторы честно признались: стихи-то они и незаметили. И это неудивительно: ведь телеведущая предстала взорам изумленныхзрителей в распахнутом халатике, под которым было прозрачное кружевное белье.Естественно, внимание подписчиков – особенно мужской половины – задержалось назнаменитом бюсте Анфисы."Стихи после фото не читаются", "Ну ничегосебе вдохновение)))", "Очень хорошие сисьстихи)", "И богатый внутренний мир", – нестесняются в выражении эмоций комментаторы (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред).Рассказала Чехова и о том, что любит ее тело. Онапризналась, что отрицательно относится к бегу и разновидностям аэробики. Тем неменее, телу надо быть в движении – "порхать как бабочка, гнуться, как гусеница"."Я вспомнила все физические активности, которые любилас детства: плавание, велосипед, хореография ( я занималась ей в школе и винституте), еще и йога с годами прибавилась", – написала Анфиса. Иподчеркнула, что с тех пор, как она поняла эту простую истину, ее тело идет назанятия, как на праздник.