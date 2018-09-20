Выступая на втором Евразийском женском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что мир и государство только выиграют, если успешных женских историй будет как можно больше.

Выступая на втором Евразийском женском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что мир и государство только выиграют, если успешных женских историй будет как можно больше, передает телеканал "Россия 24".Президент РФ отметил, что в современном, быстро меняющемся мире женщины очень успешно проявляют себя в различных отраслях, играя знаковую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины естественно в решении важнейших социально-экономических и гуманитарных проблем."Они активно участвуют в работе Организации Объединенных Наций, возглавляют ведущие международные организации, органы исполнительной и законодательной власти в своих странах. Среди женщин много талантливых ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей, я здесь вижу в зале и выдающихся спортсменов", — сказал Путин.Глава государства отметил, что мир только выиграет, если подобных женских историй успеха будет как можно больше."Мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации", — добавил он.Президент подчеркнул, что в общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек."Необходимо создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельно, независимо, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".При этом Путин подчеркнул необходимость сохранения традиционных ценностей — ценности семьи и материнства.