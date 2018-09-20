Рейс авиакомпании Победа из Чебоксар в Сочи был задержан по вине нетрезвого мужчины, вывести которого из салона самолета удалось только с помощью полицейских. Сидевший в первом ряду пассажир снял на видео противостояние стражей порядка и дебошира.

Рейс авиакомпании "Победа" из Чебоксар в Сочи был задержан по вине нетрезвого мужчины, вывести которого из салона самолета удалось только с помощью полицейских, сообщает издание "Про Город". Сидевший в первом ряду пассажир снял на видео противостояние стражей порядка и дебошира.Инцидент произошел в четверг, 20 сентября, во время посадки на следующий в Сочи рейс. Изрядно выпивший мужчина не только громко ругался матом и оскорблял попутчиков, но и угрожал бортпроводникам расправой. Успокоить его экипажу не удалось, а потому командир попросил буяна покинуть воздушное судно. Понимания он не нашел.Появление стражей порядка ничуть не смутило пассажира — он до последнего упирался и не давал поднять себя с кресла, а затем и вовсе стал отталкивать крутивших ему руки полицейских. В конце концов мужчину заковали в наручники и доставили в отделение, теперь ему грозит серьезный штраф и административный арест на срок до 15 суток.Рейс "Победы", который должен был отправиться в 14:25, вылетел с задержкой.