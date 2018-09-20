Лидер мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов попал в эпицент громкого семейного скандала. Его бывшая гражданская супруга, мать двоих дочерей Наталья Лебедева обвинила мужчину в неуплате алиментов и том, что он загнал ее с детьми в нищету.

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов попал в эпицент громкого семейного скандала. Его бывшая гражданская супруга, мать двоих дочерей Наталья Лебедева обвинила мужчину в неуплате алиментов и том, что он загнал ее с детьми в нищету.По словам экс-модели, они с девочками вынуждены выживать. Женщинарассказала, что в 2013 году они с Александром разошлись из-за ссор,особенностей характера байкера и его отказа регистрировать отношения.Лебеева утверждает, что у нееесть "судебный приказ", согласно которому Хирург "должен оплачивать содержаниесвоих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иногодохода". Однако байкер, по ее словам, детям не помогает, передаетТакже Натальяпризналась, что сейчас они со старшей дочерью, пытающейся статьстуденткой, работают уборщицами. "Хирург делает политическую карьеру, завязаннуюна патриотизме, на молодежи, на детях… Но какой примерон подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практическив нищете", – заявила Лебедева. Можно сказать, что женщина опозорила своих детей такой оглаской иподобными заявлениями на всю страну, ведь ее слова Залдостанов опроверг.Хирург заявил, что у него не было и нет никакихдолгов по алиментам. "У меня много детей, в том числе иусыновленных, пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне.Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было.Работал как биоробот, детям помогал и делами, и деньгами... Если теперь укого-то появилась претензия, пусть обращается в суд", – цитирует байкераОтметим, судя по странице Натальи Лебедевой в Instagram, она вовсе непохожа на нищую. Женщина позирует в красивых нарядах и выглядит вполнесчастливой.