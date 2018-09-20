Певица Лолита Милявская поставила точку в скандальной борьбе
с продюсером Еленой Кипер. Звезда одержала победу в очередном суде.
Певица Лолита Милявская поставила точку в скандальной борьбе
с продюсером Еленой Кипер. Звезда одержала победу в очередном суде.
Об этом Милявская сообщила в своих соцсетях. В Instagram
певица опубликовала снимок, на котором запечатлен ее адвокат Сергей Жорин. Она от всего сердца благодарила защитника.
"Сегодня поставлена точка в деле о "чести и достоинстве" Е.
Кипер. Суд повторно подтвердил мое право называть вещи своими именами. Теперь,
после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы
характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом.. Странно,
что Жизнь не учит некоторых и не напоминает старинную поговорку про веревочку..
Есть ли у меня злорадство по поводу выигранного суда? Нет. Есть сожаление, что
Слово Порядочность не приобретается с годами, если его нет в крови…(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала
в комментариях артистка.
Напомним, дрязги Милявской и Кипер начались в феврале 2018
года. Лолита передала управление над некоторыми своими песнями Елене. По
соглашению исполнительницы и продюсера Милявская должна была получить шесть
миллионов рублей авторских отчислений. Однако этих денег звезда так и не
увидела.
Долго потом Милявская корила себя за то, что подписала тогда
договор не читая. Около года Лолита доказывала, что продюсер не является автором
ее хитов, среди которых – песни "Ориентация – север" и "На Титанике".
"Посмотрите на идиотку, которая через три года,
опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года
получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы
требуем вернуть шесть миллионов рублей", – ругала звезда сама себя.Сегодня артистка ликует: она смогла расправиться с бывшей подругой, которая воспользовалась ее доверием. Звезда теперь ждет свои деньги обратно.