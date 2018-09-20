В прессе и в интернете продолжается обсуждение интересного положения Ксении Собчак – всех интересует, действительно ли телеведущая беременна? Сама бывший кандидат в президенты эту информацию опровергла, тем самым лишь подогрев всеобщее любопытство. Когда нет прямых доказательств, на помощь приходят нестандартные методы, например, эзотерика или магия.

В прессе и винтернете продолжается обсуждение "интересного" положения Ксении Собчак – всехинтересует, действительно ли телеведущая беременна? Сама бывший кандидат впрезиденты эту информацию опровергла, тем самым лишь подогрев всеобщеелюбопытство. Когда нет прямых доказательств, на помощь приходят нестандартныеметоды, например, эзотерика или магия.Ясновидящая,рассказала Dni.Ru о том, что ждет КсениюАнатольевну в будущем."Ксения станетмамой еще два раза. Сейчас она рассуждает совсем не так, как еще несколько летназад, когда ее сложно было назвать женщиной, любящей детей. Как мама Платона, которому совсем скоро исполнится два года, Ксения чувствует, что хочетбольшую семью, а значит еще детей. Ее желание разделят муж, Максим Виторган, вэтом вопросе их мнения сходятся", – пояснила гадалка.Как ни странно,но будучи настолько публичным человеком, Собчак продолжает бояться одиночества, утверждает Кажетта. Несмотря на довольно теплые отношения с мужем и серьезные планы на будущее, еене покидает мысль, что все это может закончиться. Есть причина этойнеуверенности в завтрашнем дне. "Ксения долгое время жила одна и целикомзависела от себя. Став замужней женщиной, она с одной стороны хотела бытьименно "за мужем", а с другой остаться верной себе - целеустремленной, местами жесткой,любящей командовать и все контролировать. Не каждый мужчина захочет видеть рядом с собой такую жену. Но пока Максимсправляется с ролью "мужа Собчак" весьма неплохо. Однако, где-то в глубине душиКсения опасается, что ему это может надоесть. В конце концов, для него это ужетретий брак", – предупредила она.Тем не менее,пока в семье Собчак-Виторган все спокойно. "Дома, за закрытыми дверями, Ксенияведет себя совсем не так, как на публике или в своих телешоу. Она ласковая,заботливая, любящая жена и мать. Вопреки своим привычным взглядам, Ксения даженаучилась готовить и теперь получает от этого удовольствие", – считает ясновидящая.Но, по ее словам, рольдомохозяйки, конечно, не для нее. У Собчак еще есть серьезные амбиции касаемополитики, все-таки она дочь своего отца. "То, что она не набрала достаточногоколичества голосов на выборах президента, скорее хорошо, чем плохо. СегодняКсения, разумеется, не готова к тому, чтобы руководить страной. Но лет через10-15 она будет в идеальной форме, накопит необходимый опыт и сделает блестящуюполитическую карьеру. Достаточно посмотреть на ее успехи на телевидении, чтобыпровести параллель. Собчак умеет добиваться своих целей. Меньше всего ееволнует, что о ней говорят и пишут. Тем более, у нее есть серьезная поддержка влице Максима Виторгана. Он умеет в нужный момент сказать правильные слова иуспокоить жену, дать ей дельный совет. Максим верит в ее успех и Ксению этоочень мотивирует", – подытожилаАхметжанова.