Страстные поцелуи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова привели в восторг многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая опубликовала в соцсети поздравление супруга с днем рождения, сопроводив его откровенным снимком.

Страстные поцелуи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова привелив восторг многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая опубликовала всоцсети поздравление супруга с днем рождения, сопроводив его откровеннымснимком.Где именно фотографу удалось запечатлеть лирический момент -не указано. Однако фанаты уверены, что целовалась пара у входа в ресторан, гдеЛера с Игорем отмечали день рождения Макарова.Известному хоккеисту19 сентября исполнился 31 год. ФотографиюКудрявцева подписала признанием в любви своему мужу. Светская львица старше супругапочти на 17 лет, однако это не мешает их теплым и даже горячим отношениям.У любящих супругов недавно родилась дочь Мария. Лера меньшечем через месяц после родов с головой окунулась в работу. Кудрявцева ведетпрограммы на НТВ, кроме того, она успела съездить в Сочи, где была ведущейфестиваля "Новая волна". Естественно, она очень переживала замаленькую дочку и скучала по супругу, пишет Teleprogramma.pro.Игорь Макаров в прошлом сезоне выступал за "СалаватЮлаев". Но сейчас хоккеист без команды – в начале июля уфимский клубрасторг с игроком контракт. Сообщалось, что Игорь может подписать контракт смосковским "Диномо" – но этого так и не произошло. Возможно, Макароврешил взять перерыв, чтобы больше времени уделять семье.На днях Лера Кудрявцева удивила поклонников еще однимснимком. На фото молодая мама сладко спит в детской кроватке своей дочери. Каквыглядит сама малышка, телеведущая пока своим фанатам не показывает – но охотноделится съемками своих нелегких родительских будней.Подписчики сочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры, поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не одобрившие выбор места для отдыха.