Страстные поцелуи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова привели
в восторг многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая опубликовала в
соцсети поздравление супруга с днем рождения, сопроводив его откровенным
снимком.
Страстные поцелуи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова привели
в восторг многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая опубликовала в
соцсети поздравление супруга с днем рождения, сопроводив его откровенным
снимком.
Где именно фотографу удалось запечатлеть лирический момент -
не указано. Однако фанаты уверены, что целовалась пара у входа в ресторан, где
Лера с Игорем отмечали день рождения Макарова.
Известному хоккеисту19 сентября исполнился 31 год. Фотографию
Кудрявцева подписала признанием в любви своему мужу. Светская львица старше супруга
почти на 17 лет, однако это не мешает их теплым и даже горячим отношениям.
У любящих супругов недавно родилась дочь Мария. Лера меньше
чем через месяц после родов с головой окунулась в работу. Кудрявцева ведет
программы на НТВ, кроме того, она успела съездить в Сочи, где была ведущей
фестиваля "Новая волна". Естественно, она очень переживала за
маленькую дочку и скучала по супругу, пишет Teleprogramma.pro.
Игорь Макаров в прошлом сезоне выступал за "Салават
Юлаев". Но сейчас хоккеист без команды – в начале июля уфимский клуб
расторг с игроком контракт. Сообщалось, что Игорь может подписать контракт с
московским "Диномо" – но этого так и не произошло. Возможно, Макаров
решил взять перерыв, чтобы больше времени уделять семье.
На днях Лера Кудрявцева удивила поклонников еще одним
снимком. На фото молодая мама сладко спит в детской кроватке своей дочери. Как
выглядит сама малышка, телеведущая пока своим фанатам не показывает – но охотно
делится съемками своих нелегких родительских будней.
Подписчики сочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры, поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не одобрившие выбор места для отдыха.