Актриса Людмила Поргина мужественно борется с онкологическим заболеванием своего супруга, прославленного артиста Николая Караченцова. Она рассказала, как проходит лечение.

Актриса Людмила Поргина мужественно борется с онкологическим заболеванием своего супруга, прославленного артиста Николая Караченцова. Она рассказала, как проходит лечение.Людмила Поргина и Николай Караченцов побывали в Израиле, где актер прошел курс облучения. "Мы сразу сделали химию, и очень все хорошо пошло, мы ее до трех сантиметров довели. И тут мы поехали в Израиль на облучение. Но когда мы прекратили все это облучение, через три недели приехали, и она стала расти. Она просто прикинулась мертвой и пошла в свою сторону, куда ей хочется, вот", – цитирует Людмилу Поргину .Тем не менее, по словам актрисы, после химиотерапии опухоль уменьшилась "на сантиметрик". День Николая Караченцова расписан буквально по минутам. Артист делает зарядку, тренирует мозг, решая кроссворды и читая стихи, регулярно выходит в свет. Поргина убеждена, что прогресс есть. Караченцов самостоятельно ходит, все помнит и понимает, о чем с ним говорят. Даже отвечает короткими фразами.О том, чтобы сделать операцию, и речи не идет. "Опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", – ранее признавалась в интервью Людмила Поргина.Напомним, осенью прошлого года врачи поставили известному актеру Николаю Караченцову страшный диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того серьезное состояние артиста. Здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году. После аварии он провел некоторое время в коме.Под присмотром супруги артист научился заново ходить, и сделал, по мнению врачей, невозможное – начал понемногу говорить. "А вот когда он упал, он так мне сказал: "Вот теперь ты меня видишь без шлема, раненого, без меча, а я нежный и ранимый". И соответственно я заплакала, я сказала: "Ну, тогда я буду с мечом, со шлемом. Я буду глотки грызть за тебя!" – пообещала Людмила Поргина.