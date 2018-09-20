Пара дежурных истребителей Typhoon британских ВВС поднялась в воздух для сопровождения российский стратегических бомбардировщиков, которые пролетели над нейтральными водами Северного моря. Также к машинам Королевских военно-воздушных сил присоединился французский летающий радар E-3A AWACS.

Пара дежурных истребителей Typhoon британских ВВС поднялась в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков, которые пролетели над нейтральными водами Северного моря. Также к машинам Королевских военно-воздушных сил присоединился французский летающий радар E-3A AWACS, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на специализированные авиационные ресурсы.Вчера аналогичная ситуация произошла у берегов Японии. Самолеты местных вооруженных сил сопроводили три российских машины. Две японцы опознали, истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24, один – нет.Также журналисты напоминают, что 15 сентября уже у российских границ объявился американский стратегический самолет B-52Н. Он прошел вдоль границы Мурманской области, потом вдоль Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.