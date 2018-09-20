Россию и Украину ждет судьба Северной и Южной Кореи. Этого не исключают эксперты, оценивающие отношения Москвы и Киева.

Россию и Украину ждет судьба Северной и Южной Кореи. Этогоне исключают эксперты, оценивающие отношения Москвы и Киева.Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков,что если это и произойдет, то в историческом плане это будет очень короткиймомент. Тем не менее, судя по последним событиям, дело близится, как минимум, кразрыву дипотношений между Россией и Украиной.С 19 сентября официально перестал действовать договор о дружбеи сотрудничестве между нашими странами. По мнению эксперта, это подтверждаеткурс на дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Киева."Этот шаг провоцирует множество вариантов дальнейшегоразвития, к примеру, приближает к разрыву дипломатических связей", – отметилЧеснаков.Также впереди нас ждет прекращение железнодорожногосообщения и введение визового режима, что раньше воспринималось чуть ли не какдурной анекдот, сказал политолог в интервью изданию "Свободнаяпресса".За разрывом экономических связей, как мы знаем из мировойистории, часто следует война.По мнению декана факультета "Социология и политология"Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, в сегодняшнейситуации проигрывают обе стороны, а выигрывает США."Явно, что с подачи Запада киевский режим уже не первый год действует попринципу – чем хуже отношения с Россией, тем лучше. Интересы рядовых украинцевв расчет при этом не берутся", – отметил Шатилов.Он напомнил, что на государственном уровне в Киеве неодобряется туризм в Россию и работа в России. "Скоро, видимо, дойдет и дообщения с родственниками в России. Режим Порошенко последовательно вел эти годыантироссийскую. Все это сопровождается все большей промывкой мозгов украинцам сцелью создания анти-России", – заключил эксперт.