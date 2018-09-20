Россию и Украину ждет судьба Северной и Южной Кореи. Этого
не исключают эксперты, оценивающие отношения Москвы и Киева.
Россию и Украину ждет судьба Северной и Южной Кореи. Этого
не исключают эксперты, оценивающие отношения Москвы и Киева.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков,
что если это и произойдет, то в историческом плане это будет очень короткий
момент. Тем не менее, судя по последним событиям, дело близится, как минимум, к
разрыву дипотношений между Россией и Украиной.
С 19 сентября официально перестал действовать договор о дружбе
и сотрудничестве между нашими странами. По мнению эксперта, это подтверждает
курс на дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Киева.
"Этот шаг провоцирует множество вариантов дальнейшего
развития, к примеру, приближает к разрыву дипломатических связей", – отметил
Чеснаков.
Также впереди нас ждет прекращение железнодорожного
сообщения и введение визового режима, что раньше воспринималось чуть ли не как
дурной анекдот, сказал политолог в интервью изданию "Свободная
пресса".
За разрывом экономических связей, как мы знаем из мировой
истории, часто следует война.
По мнению декана факультета "Социология и политология"
Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, в сегодняшней
ситуации проигрывают обе стороны, а выигрывает США.
"Явно, что с подачи Запада киевский режим уже не первый год действует по
принципу – чем хуже отношения с Россией, тем лучше. Интересы рядовых украинцев
в расчет при этом не берутся", – отметил Шатилов.
Он напомнил, что на государственном уровне в Киеве не
одобряется туризм в Россию и работа в России. "Скоро, видимо, дойдет и до
общения с родственниками в России. Режим Порошенко последовательно вел эти годы
антироссийскую. Все это сопровождается все большей промывкой мозгов украинцам с
целью создания анти-России", – заключил эксперт.