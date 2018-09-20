Минобороны России опровергло одну из версий трагедии. Ведомство отрицает, что самолет потерпел крушение из-за несрабатывания системы свой – чужой.

Минобороны России опровергло одну из версий трагедии.Ведомство отрицает, что самолет потерпел крушение из-занесрабатывания системы "свой – чужой".Министерствовесьма эмоционально отреагировало на такую версию. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков жесткоохарактеризовал подобные сообщения про сбитый российскийвоенный самолет."Все рассуждения псевдоэкспертов,касающиеся причин Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы"свой – чужой", – попросту дилетантские фантазии", — цитирует Конашенкова . Он подчеркнул, что эта система государственногоопознавания у каждой страны индивидуальна и не устанавливается наэкспортируемые образцы вооружения и военной техники. Эксперт добавил, чтороссийская система "свой – чужой" объединяет летательные аппараты и системы ПВОлишь для нашего государства.Как писали Dni.Ru, Израиль предупредил об авиаударе менее чем заминуту до его начала. Это не дало возможности российскому самолету уйти изопасной зоны и избежать гибели.При крушении Ил-20 ВВС России погибли все находившиеся на борту. Останки жертв катастрофы были обнаружены в Средиземном море. Личности 14 из 15 погибших установлены, все они – российские военные. Это Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.Напомним, 17сентября над Средиземным моремракетой комплекса С-200 силами сирийской ПВО. Поданным Минобороны России, это произошло в связи с тем, что летчики ВВС Израиляприкрывались нашим воздушным судном, и оно потерпело крушение.