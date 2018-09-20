Лайнер авиакомпании Ryanair не смог приземлиться в аэропорту
Дублина. Сильнейший ветер едва не бросил самолет на посадочную полосу, пилоту
чудом удалось поднять машину в воздух.
Лайнер авиакомпании Ryanair не смог приземлиться в аэропорту
Дублина. Сильнейший ветер едва не бросил самолет на посадочную полосу, пилоту
чудом удалось поднять машину в воздух.
На побережье Туманного Альбиона обрушился ураган "Али"
с мощными порывами ветра и ливнем. Пилот Ryanair пытался посадить самолет,
следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина. Но в последнюю секунду ему
пришлось вновь поднять машину в воздух.
Как рассказала изданию Metro пассажирка Кирстен Йонгберг, это был худший перелет в ее
жизни. По ее словам, многие кричали и плакали. Позже экипажу воздушного судна
все же удалось посадить лайнер – однако, как свидетельствуют пассажиры, его
болтало из стороны в сторону.