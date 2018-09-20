Лайнер авиакомпании Ryanair не смог приземлиться в аэропорту Дублина. Сильнейший ветер едва не бросил самолет на посадочную полосу, пилоту чудом удалось поднять машину в воздух.

Лайнер авиакомпании Ryanair не смог приземлиться в аэропортуДублина. Сильнейший ветер едва не бросил самолет на посадочную полосу, пилотучудом удалось поднять машину в воздух.На побережье Туманного Альбиона обрушился ураган "Али"с мощными порывами ветра и ливнем. Пилот Ryanair пытался посадить самолет,следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина. Но в последнюю секунду емупришлось вновь поднять машину в воздух.Как рассказала изданию Metro пассажирка Кирстен Йонгберг, это был худший перелет в еежизни. По ее словам, многие кричали и плакали. Позже экипажу воздушного суднавсе же удалось посадить лайнер – однако, как свидетельствуют пассажиры, егоболтало из стороны в сторону.