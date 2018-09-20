К стыду своему должен признаться – не знал, что кадьяк это – один из самых крупных бурых медведей, обитающих на Земле. В рекламе же SKODA никаких намеков на сходство с косолапым не наблюдается, поэтому, получив машину на тест-драйв, первым делом я решил поинтересоваться, а что собственно означает название модели – KODIAQ .

К стыду своему должен признаться –не знал, что кадьяк это – один из самых крупных бурых медведей, обитающих наЗемле. В рекламе жеSKODA никаких намеков на сходство скосолапым не наблюдается, поэтому, получив машину на тест-драйв, первым делом ярешил поинтересоваться, а что собственно означает название модели – KODIAQНадо сказать, что с медведем этотавтомобиль имеет очень далекое родство. Разве что вид спереди напоминает оскалившуюсяпасть лесного хищника, а вот повадки уSKODA KODIAQ, скорее, какого-то быстрого зверя – рыси илигепарда.Мне досталась машина вмаксимальной комплектации Style с полным набором опций и электронныхпомощников, но только без вентиляции сидений. Это меня, конечно, не сильнорасстроило – потеть от страха или неуверенности все равно не пришлось.Но, обо всем по порядку. С точкизрения водителя, автомобиль очень удобный – чешские инженеры и дизайнерыпостарались на славу! Регулировка передних сидений – во всех возможных направленияхи плоскостях с электроприводом и памятью. Бортовой компьютер – классический, а управление им – удобное и предсказуемое. Толькопочему-то нет навигатора.Зато есть четыре камеры и датчикипо всему контуру машины, очень помогающие при парковке. И главное – функциясмены картинки, которая, честно говоря, в первые секунды меня поразила. Можноувидеть автомобиль сверху, причем в реальном окружении – все детали пространствавидны как на ладони.Создается впечатление, что над автомобилем зависквадрокоптер и передает картинку на экран. Конечно, я раскусил секрет системыкругового обзора Area View – ничего сверхъестественного в наш веквысоких технологий в ней нет, но в условиях городской парковки, особенно ночью,она незаменима.Особое спасибо хочется сказатьSKODA, что она не поймала хайп на сенсоризации всего и вся в салоне, этим в последнее время грешат многиепроизводители. Раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, радио, фары,обогрев заднего стекла, помощник парковки, ручной тормоз и прочие функции, ккоторым часто обращаешься, управляются приятными на ощупь кнопочками ирычажками, расположение которых быстро запоминается.Больше всего мнепонравилось колесико на руле для регулировки громкости радио и музыки – решениенамного лучшее, чем банальные лепестки или кнопки "плюс-минус".В ночное время комфорта в салонестановится больше – можно запрограммировать приятную подсветку дверей ипространства для ног любого цвета. Отдороги она не отвлекает абсолютно, а антураж в салоне создает приятный.Светодиодная оптика ночью работает на пять – на полностью темной дороге мне ни разу не пришлось включать дальний свет. Ближний в компании с противотуманками светит великолепно. Надо ли говорить, что фары поворотные? В наполненной множеством функций машине – это даже не сюрприз, а данность.В целом же, создателиSKODA KODIAQпостарались сделать жизнь водителя (да и егопопутчиков) приятной во всех отношениях. К примеру, садясь за руль во второйили третий раз, я совершенно случайно обнаружил в плоскости двери спрятавшийся зонтик(он был упакован в пакет, кусочек которого выглядывал наружу). Обошел машину сдругой стороны и – о, чудо – в двери переднего пассажира притаился его собрат.А открыв бардачок, удивился, чтососедней кнопкой открывается второй такой же, но спрятавшийся под накладкойпередней панели. Разочаровал только ее внешний вид: вокруг кожа, мягкий пластики тканевая отделка по всему салону, а тут – кусок блестящей пластмассы. Но, этоскорее – ворчание на фоне того, что на самом деле позанудствовать-то большепричин нет.Удобный регулируемый подлокотникс небольшим пространством для хранения мелочей; подстаканники, позволяющиеоткрыть бутылку, не доставая ее; ниши в дверях с небольшим ящичком для мусора,зарядки USB и даже розетка на 220 вольт(правда, только для узких штекеров) –это, безусловно, фишечкиSKODA KODIAQ,улучшающие комфорт и настроение.Задним пассажирам тоже удобно –это же настоящий семейный автомобиль. Сиденья и их спинки регулируются, такоговы не найдете в кроссоверах-одноклассниках. Столики, как в самолете и креплениядля гаджетов – тоже неплохо. Третий ряд, конечно, узковат для взрослыхпассажиров, но детям на галерке будет достаточно комфортно. Машина можетвместить семь человек, но что-то мне подсказывает – в такой конфигурации еемало кто будет эксплуатировать постоянно.Утомлять читателя цифрами ТТХ небуду, они есть в конце статьи. Скажу лишь, что ездил я на машине с двухлитровымбензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. На загородной дороге онпоказал себя очень неплохо – на обгонах запаса хода хватает с избытком. Да истартует в городе со светофоров KODIAQвесьма проворно. Подвеска увереннопроглатывает неровности дороги, ямы и лежащих полицейских. В поворотах набольшой скорости крен чувствуется, но это предсказуемо – у машины достаточновысокий клиренс.Внедорожные качества медведя сзамашками рыси оценить не удалось, да и кажется мне, что для путешествий понепроходимым местам эта машина не подходит из-за низких свесов, несмотря на позиционированиеее производителем в качестве внедорожника. Зато для длительных поездок изгорода на дачу с фрагментами проселочных и гравийных дорог SKODA KODIAQ– то, что нужно.SKODA KODIAQЦена, руб.3 077 399Цена в минимальной конфигурации,руб.1 389 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1984 / 180ПриводполныйРазгон 0-100, сек.8,0Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км7,3 / 9,7Снаряженная масса, кг2000Длина/ширина/высота, мм4697/1882/1676Дорожный просвет, мм188Объем багажника, л270/630