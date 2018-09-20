К стыду своему должен признаться –
не знал, что кадьяк это – один из самых крупных бурых медведей, обитающих на
Земле. В рекламе же
SKODA никаких намеков на сходство с
косолапым не наблюдается, поэтому, получив машину на тест-драйв, первым делом я
решил поинтересоваться, а что собственно означает название модели – KODIAQ
.
К стыду своему должен признаться –
не знал, что кадьяк это – один из самых крупных бурых медведей, обитающих на
Земле. В рекламе же
SKODA никаких намеков на сходство с
косолапым не наблюдается, поэтому, получив машину на тест-драйв, первым делом я
решил поинтересоваться, а что собственно означает название модели – KODIAQ
.
Надо сказать, что с медведем этот
автомобиль имеет очень далекое родство. Разве что вид спереди напоминает оскалившуюся
пасть лесного хищника, а вот повадки у
SKODA KODIAQ, скорее, какого-то быстрого зверя – рыси или
гепарда.
Мне досталась машина в
максимальной комплектации Style с полным набором опций и электронных
помощников, но только без вентиляции сидений. Это меня, конечно, не сильно
расстроило – потеть от страха или неуверенности все равно не пришлось.
Но, обо всем по порядку. С точки
зрения водителя, автомобиль очень удобный – чешские инженеры и дизайнеры
постарались на славу! Регулировка передних сидений – во всех возможных направлениях
и плоскостях с электроприводом и памятью. Бортовой компьютер – классический, а управление им – удобное и предсказуемое. Только
почему-то нет навигатора.
Зато есть четыре камеры и датчики
по всему контуру машины, очень помогающие при парковке. И главное – функция
смены картинки, которая, честно говоря, в первые секунды меня поразила. Можно
увидеть автомобиль сверху, причем в реальном окружении – все детали пространства
видны как на ладони.
Создается впечатление, что над автомобилем завис
квадрокоптер и передает картинку на экран. Конечно, я раскусил секрет системы
кругового обзора Area View – ничего сверхъестественного в наш век
высоких технологий в ней нет, но в условиях городской парковки, особенно ночью,
она незаменима.
Особое спасибо хочется сказать
SKODA, что она не поймала хайп на сенсоризации всего и вся в салоне, этим в последнее время грешат многие
производители. Раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, радио, фары,
обогрев заднего стекла, помощник парковки, ручной тормоз и прочие функции, к
которым часто обращаешься, управляются приятными на ощупь кнопочками и
рычажками, расположение которых быстро запоминается.
Больше всего мне
понравилось колесико на руле для регулировки громкости радио и музыки – решение
намного лучшее, чем банальные лепестки или кнопки "плюс-минус".
В ночное время комфорта в салоне
становится больше – можно запрограммировать приятную подсветку дверей и
пространства для ног любого цвета. От
дороги она не отвлекает абсолютно, а антураж в салоне создает приятный.
Светодиодная оптика ночью работает на пять – на полностью темной дороге мне ни разу не пришлось включать дальний свет. Ближний в компании с противотуманками светит великолепно. Надо ли говорить, что фары поворотные? В наполненной множеством функций машине – это даже не сюрприз, а данность.
В целом же, создатели
SKODA KODIAQ
постарались сделать жизнь водителя (да и его
попутчиков) приятной во всех отношениях. К примеру, садясь за руль во второй
или третий раз, я совершенно случайно обнаружил в плоскости двери спрятавшийся зонтик
(он был упакован в пакет, кусочек которого выглядывал наружу). Обошел машину с
другой стороны и – о, чудо – в двери переднего пассажира притаился его собрат.
А открыв бардачок, удивился, что
соседней кнопкой открывается второй такой же, но спрятавшийся под накладкой
передней панели. Разочаровал только ее внешний вид: вокруг кожа, мягкий пластик
и тканевая отделка по всему салону, а тут – кусок блестящей пластмассы. Но, это
скорее – ворчание на фоне того, что на самом деле позанудствовать-то больше
причин нет.
Удобный регулируемый подлокотник
с небольшим пространством для хранения мелочей; подстаканники, позволяющие
открыть бутылку, не доставая ее; ниши в дверях с небольшим ящичком для мусора,
зарядки USB и даже розетка на 220 вольт
(правда, только для узких штекеров) –
это, безусловно, фишечки
SKODA KODIAQ,
улучшающие комфорт и настроение.
Задним пассажирам тоже удобно –
это же настоящий семейный автомобиль. Сиденья и их спинки регулируются, такого
вы не найдете в кроссоверах-одноклассниках. Столики, как в самолете и крепления
для гаджетов – тоже неплохо. Третий ряд, конечно, узковат для взрослых
пассажиров, но детям на галерке будет достаточно комфортно. Машина может
вместить семь человек, но что-то мне подсказывает – в такой конфигурации ее
мало кто будет эксплуатировать постоянно.
Утомлять читателя цифрами ТТХ не
буду, они есть в конце статьи. Скажу лишь, что ездил я на машине с двухлитровым
бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. На загородной дороге он
показал себя очень неплохо – на обгонах запаса хода хватает с избытком. Да и
стартует в городе со светофоров KODIAQ
весьма проворно. Подвеска уверенно
проглатывает неровности дороги, ямы и лежащих полицейских. В поворотах на
большой скорости крен чувствуется, но это предсказуемо – у машины достаточно
высокий клиренс.
Внедорожные качества медведя с
замашками рыси оценить не удалось, да и кажется мне, что для путешествий по
непроходимым местам эта машина не подходит из-за низких свесов, несмотря на позиционирование
ее производителем в качестве внедорожника. Зато для длительных поездок из
города на дачу с фрагментами проселочных и гравийных дорог SKODA KODIAQ
– то, что нужно.
SKODA KODIAQ
Цена, руб.
3 077 399
Цена в минимальной конфигурации,
руб.
1 389 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
1984 / 180
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
8,0
Смешанный расход (на сайте /
тест-драйв), л/100 км
7,3 / 9,7
Снаряженная масса, кг
2000
Длина/ширина/высота, мм
4697/1882/1676
Дорожный просвет, мм
188
Объем багажника, л
270/630