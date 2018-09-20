Наши соотечественники неоднозначно восприняли известие о переносе ряда выходных дней. в 2019 году. Одним календарь выходных 2019 года понравился, других же вывел из себя.

Наши соотечественники неоднозначновосприняли известие о переносе ряда выходных дней. в 2019 году. Однимкалендарьвыходных 2019 года понравился, других же вывел изсебя.Защитники решения считают, что в данном случае Россия сумелаопередить США. По их мнению, не всякий американец может позволить себе даже отпускв десять дней, не то, что государственные каникулы. Такому , как в нашей стране, могут позавидовать и ряд другихгосударств.Кроме того, сторонники длинных выходных в Сети отмечают, что такойкалендарь, дает возможность встретиться с родственниками и друзьями. "А такне получается – то им некогда,то ты работаешь", – цитирует одного из комментаторов решенияУ "врагов "такого переноса своиаргументы против . "Сколько можно отдыхать!", "Ой, опятьгулять! А работать когда?..", "Если столько отдыхать,то президентский прорыв не получится", "Как-то до лампочки вашиуказы. Терпеть не могу отдыхать в выходные. От людей отдыхнужен", – взбесились они.Напомним, ранее российское правительство решило дать возможностьотдыхать гражданам с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.В мае календарь выходных таков: каникулы продлятся с 1-го по 5-еи с 9-го по 12-е число. В июне отдыхаем 12-го, а в ноябресо 2-го по 4-е.