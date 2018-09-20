Наши соотечественники неоднозначно
восприняли известие о переносе ряда выходных дней. в 2019 году. Одним
календарь
выходных 2019 года понравился, других же вывел из
себя.
Наши соотечественники неоднозначно
восприняли известие о переносе ряда выходных дней. в 2019 году. Одним
календарь
выходных 2019 года понравился, других же вывел из
себя.
Защитники решения считают, что в данном случае Россия сумела
опередить США. По их мнению, не всякий американец может позволить себе даже отпуск
в десять дней, не то, что государственные каникулы. Такому , как в нашей стране, могут позавидовать и ряд других
государств.
Кроме того, сторонники длинных выходных в Сети отмечают, что такой
календарь, дает возможность встретиться с родственниками и друзьями. "А так
не получается – то им некогда,
то ты работаешь", – цитирует одного из комментаторов решения
У "врагов "такого переноса свои
аргументы против . "Сколько можно отдыхать!", "Ой, опять
гулять! А работать когда?..", "Если столько отдыхать,
то президентский прорыв не получится", "Как-то до лампочки ваши
указы. Терпеть не могу отдыхать в выходные. От людей отдых
нужен", – взбесились они.
Напомним, ранее российское правительство решило дать возможность
отдыхать гражданам с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019
года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.
В мае календарь выходных таков: каникулы продлятся с 1-го по 5-е
и с 9-го по 12-е число. В июне отдыхаем 12-го, а в ноябре
со 2-го по 4-е.