Владимир Сипягин вышел во второй тур выборов губернатора Владимирской области
Владимир Сипягин вышел во второй тур выборов губернатора Владимирской области
Кандидату на пост губернатора Владимирской области от ЛДПР Владимиру Сипягину предложен пост вице-спикера Законодательного собрания региона, сообщает со ссылкой на источники в региональном отделении партии «Единая Россия».
Напомним, что Владимир Сипягин вышел во второй тур выборов главы региона вместе с действующим губернатором Светланой Орловой. По данным СМИ, в случае согласия Сипягина официальное заявление может быть сделано уже 20 сентября. При этом сам кандидат заявил РБК, что предложений ему не поступало.
Владимир Сипягин, помимо участия в выборах главы региона, баллотировался в Законодательное собрание. В предыдущем составе регионального парламента он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.
Напомним, что второй тур назначен на 23 сентября. В первом туре выборов губернатора Светлана Орлова
набрала 36,42% голосов избирателей, Владимир Сипягин — 31,36%.