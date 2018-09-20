Минкомсвязи предложило на законодательном уровне закрепить обязательную предустановку отечественных антивирусов на все компьютеры, ввозимые и производимые в России. Мера обосновывается целью обеспечения национальной безопасности, что позволяет властям отступить от принципов Всемирной торговой организации (ВТО).

Минкомсвязи предложило на законодательном уровне закрепить обязательную предустановку отечественных антивирусов на все компьютеры, ввозимые и производимые в России. Мера обосновывается "целью обеспечения национальной безопасности", что позволяет властям отступить от принципов Всемирной торговой организации (ВТО).Норму планируется ввести с 1 августа 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта "Цифровая экономика", внесенный в правительство."Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры, — сообщили газете в пресс-службе Минэкономики. — Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными".По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантом", на российском антивирусном рынке есть сильные игроки, однако принудительная предустановка софта вряд ли позволит решить вопросы национальной безопасности. Кроме того, выбор конкретного решения может навредить конкуренции.∎Россиянам разрешат удалять "неудаляемые" приложения со смартфонов читайте такжеНаконец, ничего не помешает владельцу ПК или ноутбука просто удалить отечественный продукт из системы. Как считает глава словацкого производителя антивирусов ESET в России и СНГ Денис Матеев, инициатива радикально рынок не изменит, поскольку пользователь в конечном счете сам выберет тот антивирус, который он предпочитает.