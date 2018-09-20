Компания Sony открыла прием предзаказов на флагманский смартфон Xperia XZ3 в России. Новинка, дебютировавшая на выставке IFA в конце августа, обладает OLED-дисплеем (первым среди смартфонов Sony), причем очень высокого разрешения — QuadHD, заходящими на боковины изогнутыми краями и чувствительными к прикосновению боковыми рамками. Больше об этом аппарате можно узнать из нашего обзора.

Компания Sony открыла прием предзаказов на флагманский смартфон Xperia XZ3 в России. Новинка, дебютировавшая на выставке IFA в конце августа, обладает OLED-дисплеем (первым среди смартфонов Sony), причем очень высокого разрешения — QuadHD, заходящими на боковины изогнутыми краями и чувствительными к прикосновению боковыми рамками. Больше об этом аппарате можно узнать из нашего обзора.Оснащается Xperia XZ3 топовым чипом Qualcomm Snapdragon 845 и батареей на 3330 мА*ч. Работает устройство на Android 9.0 (Pie). Боковые грани смартфона сенсорные: двойной тап по ним открывает новую функцию Side Sense на основе искусственного интеллекта, предугадывающая, какую программу хочет запустить пользователь.Спереди установлена 19-мегапиксельная камера Motion Eye с возможностью съемки 4K HDR и видео Full HD в суперзамедленном режиме со скоростью 960 кадров в секунду. Разрешение "фронталки" — 13 мп.Заявлена поддержка функции PS4 Remote, которая позволяет играть в игры для приставки Sony прямо на смартфоне. Всем покупателям, оформившим предзаказ, компания подарит консоль PlayStation 4, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.”Sony показала Xperia XZ3 с OLED-экраном и сенсорными рамками читайте такжеПредзаказать на новинку будут приниматься с 1 по 9 октября. Сделать это можно в фирменном интернет-магазине Sony Store Online, розничной сети Sony Centre и у партнеров ("Связной", "Евросеть", "МВидео", "Эльдорадо", DNS и "Ноу-Хау"). Цена устройства — 69 990 рублей.