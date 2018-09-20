Составители Оксфордского словаря попросили молодежь помочь им в составлении глоссария современного английского сленга. Юношей и девушек призвают писать сленговые слова в своих соцсетях с хэштегом #youthslangappeal.

Составители Оксфордского словаря попросили молодежь помочь им в составлении глоссария современного английского сленга. Юношей и девушек призвают писать сленговые слова в своих соцсетях с хэштегом #youthslangappeal, сообщает Guardian.В задачу составителей Оксфордского словаря входит запись всех слов, формирующих язык. К ним относятся формальная лексика, неформальная, совсем новые и вышедшие из употребления слова.По словам редакторов словаря, язык современной молодежи крайне сложно изучить в век общения в чатах и мэссенджерах. Именно поэтому они обратились к помощи пользователей соцсетей.Авторы Оксфордского словаря также просят взрослых внести свой вклад в исследования. Родителям предлагают публиковать в соцсетях слова, которые они услышали у молодежи, по возможности с указанием контекста."Евдали кто кто-то сможет преуспеть в изучении сленга лучше, чем его создатели", — заявила старший редактор Оксфордского словаря Фиона Макферсон.