На улице к пожилому мужчине подошли двое неизвестных и предложили приобрести у них золотые и серебряные монеты, которые оказались фальшивыми...

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Бутырскому району задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера.В полицию обратился 65-летний мужчина и сообщил о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что на улице к нему подошли двое неизвестных и предложили приобрести у них золотые и серебряные монеты, которые они якобы нашли. Пенсионер пригласил их домой, где передал им ценное имущество в обмен на монеты, которые, как выяснилось позже, имели признаки подделки. Материальный ущерб составил 260 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 28 и 30-летний приезжие мужчины. Установлено, что проданные ими монеты являются поддельными.Следствием ОМВД России по Бутырскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – подписка о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29