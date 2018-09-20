Союз вкладчиков России обратился с открытым письмом к руководству Госдумы. Общественная организация указывает на новые злоупотребления в Центральном банке России и просит начать парламентское расследование деятельности руководителей регулятора.

Союз вкладчиков России обратился с открытым письмом круководству Госдумы. Общественная организация указывает на новые злоупотребленияв Центральном банке России и просит начать парламентское расследование деятельностируководителей регулятора.Время для обращения выбрано удачно, считают в Союзевкладчиков. В Центробанке сейчас началась проверка, инициированная Генпрокуратурой.Организация, созданная специально для защиты граждан, пострадавших от волныбанкротств финансовых организаций, собрала большой массив информации онарушениях регулятора.Общий размер ущерба, причиненного Центробанком гражданам ибизнесу, оценивается активистами в 827 миллиардов рублей. Механизмы жезлоупотреблений раскрыты Союзом вкладчиков на конкретном примере банка "Югра".Речь идет вынесении заведомо неисполнимых предписаний и организации фиктивногодокументооборота.Вкладчики уверены в том, что руководство Центрального банканарушило права граждан России, гарантированные Конституцией. "Перечисленныенарушения являются основанием для возбуждения парламентского расследования", -настаивают активисты.Как подчеркивается в письме, Союз вкладчиков России являетсямноготысячной частью народа и на этом основании просит Госдуму обеспечитьгосударственную защиту прав более 34 тысяч граждан.Напомним, что ранее Союз вкладчиков России, выступил синициативой подчинения Центробанка правительству. Перед Единым днем голосования9 сентября общественная организация обратилась ко всем кандидатам с просьбойдать оценку деятельности регулятора и высказать свое отношение к ограничениюего полномочий. На основе реакции политиков, Союз вкладчиков увидел серьезнуюподдержку и теперь намерен вынести вопрос о контроле над Центробанком навсероссийский референдум.