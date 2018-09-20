Союз вкладчиков России обратился с открытым письмом к
руководству Госдумы. Общественная организация указывает на новые злоупотребления
в Центральном банке России и просит начать парламентское расследование деятельности
руководителей регулятора.
Союз вкладчиков России обратился с открытым письмом к
руководству Госдумы. Общественная организация указывает на новые злоупотребления
в Центральном банке России и просит начать парламентское расследование деятельности
руководителей регулятора.
Время для обращения выбрано удачно, считают в Союзе
вкладчиков. В Центробанке сейчас началась проверка, инициированная Генпрокуратурой.
Организация, созданная специально для защиты граждан, пострадавших от волны
банкротств финансовых организаций, собрала большой массив информации о
нарушениях регулятора.
Общий размер ущерба, причиненного Центробанком гражданам и
бизнесу, оценивается активистами в 827 миллиардов рублей. Механизмы же
злоупотреблений раскрыты Союзом вкладчиков на конкретном примере банка "Югра".
Речь идет вынесении заведомо неисполнимых предписаний и организации фиктивного
документооборота.
Вкладчики уверены в том, что руководство Центрального банка
нарушило права граждан России, гарантированные Конституцией. "Перечисленные
нарушения являются основанием для возбуждения парламентского расследования", -
настаивают активисты.
Как подчеркивается в письме, Союз вкладчиков России является
многотысячной частью народа и на этом основании просит Госдуму обеспечить
государственную защиту прав более 34 тысяч граждан.
Напомним, что ранее Союз вкладчиков России, выступил с
инициативой подчинения Центробанка правительству. Перед Единым днем голосования
9 сентября общественная организация обратилась ко всем кандидатам с просьбой
дать оценку деятельности регулятора и высказать свое отношение к ограничению
его полномочий. На основе реакции политиков, Союз вкладчиков увидел серьезную
поддержку и теперь намерен вынести вопрос о контроле над Центробанком на
всероссийский референдум.