Московский Спартак выездным матчем против венского Рапида стартовал на групповом этапе Лиги Европы. Болельщики московской команды приехали на игру в столицу Австрии и несмотря на запрет на посещение этой игры они все-таки оказались на трибунах венского стадиона.

Московский "Спартак" выездным матчем против венского "Рапида" стартовал на групповом этапе Лиги Европы. Болельщики московской команды приехали на игру в столицу Австрии и несмотря на запрет на посещение этой игры они все-таки оказались на трибунах венского стадиона.Отметим, что "красно-белые" имеют запрет со стороны Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) на посещение их болельщиками двух матчей еврокубковых соревнований, сообщает Чемпионат.Com. Это решение связано с участием спартаковских фанатов в беспорядках в Бильбао на накануне поединка против "Атлетика" (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона.