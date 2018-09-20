На традиционном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 1,18 млн долларов, стартовал очередной игровой день. Первыми матч второго круга завершили канадец Денис Шаповалов и итальянец Маттео Береттини.

На традиционном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 1,18 млн долларов, стартовал очередной игровой день. Первыми матч второго круга завершили канадец Денис Шаповалов и итальянец Маттео Береттини.Наш бывший соотечественник из Канады, который "посеян" в Питере под седьмым номером, испытал некоторые проблемы в игре. После успеха в первом сете (7:6) он проиграл вторую партию (4:6). Пришлось русскому канадцу включаться по полной. В третьем сете он не дал сопернику ни шанса и добился "сухой" победы – 6:0.