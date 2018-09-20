Производство скоростных десантных амфибий проекта 12061 Мурена нужно ускорить. В государственной программе вооружений заложено 8 подобных катеров. Их должны построить до 2021 года. Однако вице-премьер Юрий Борисов считает, что начинать сборку лучше уже в следующем году. Это позволит поддержать и Хабаровский край, и Хабаровский судостроительный завод.

Производство скоростных десантных амфибий проекта 12061 "Мурена" нужно ускорить. В государственной программе вооружений заложено 8 подобных катеров. Их должны построить до 2021 года. Однако вице-премьер Юрий Борисов считает, что начинать сборку лучше уже в следующем году. Это позволит поддержать и Хабаровский край, и Хабаровский судостроительный завод.Борисов пообещал поговорить с коллегами на флоте и в Министерстве обороны, пишет агентство РИА Новости. А хабаровскому предприятию посоветовал готовиться к началу производства. Тем более что контракт ожидается большой, до 2027 года. Стоимость "Мурен" составит примерно 3 миллиарда рублей.Проект "Мурена" – быстрый, легкий катер на воздушной подушке. Он берет на борт два бронетранспортера, или столько же боевых машины пехоты, или 130 бойцов. При этом судно разгоняется до 55 узлов, то есть быстрее 100 километров в час. Причал "Мурене" не нужен. Катер может просто выехать на ровный песчаный или каменистый берег и высадить десант.Вооружение амфибии – пара облегченных скорострельных 30-миллиметровых пушек АК-630. Они могут использоваться как для обороны катера от атаки с воздуха, так и для поддержки огнем морской пехоты. Кроме того, на борту хранится 8 переносных зенитных-ракетных комплексов "Игла".