В январе 2019 года официально стартует «мусорная реформа» в стране и вступает в силу федеральный закон о раздельном сборе мусора, осталось меньше четырёх месяцев.

В январе 2019 года официально стартует «мусорная реформа» в стране и вступает в силу федеральный закон о раздельном сборе мусора, осталось меньше четырёх месяцев.В конце 2016 года Правительство РФ утвердило новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Документ охватывает порядок сбора отходов, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение.Утопая в отходахВ конце 2017 года - Года экологии в России - президент подписал федеральный закон о раздельном сборе мусора. Документ вступит в силу с января 2019 года.За год в России собирается более 70 млн тонн отходов (данные приводил на расширенном заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды вице-премьер Алексей Гордеев). Ежегодно на каждого россиянина приходится 400 кг мусора, и большая его часть оказывается на свалках и полигонах.Население Ивановской области, по данным Росстата, в 2018 году составляет 1 014 646 человек. Сосчитать, сколько мусора производит этот миллион, несложно. Почти полмиллиона тонн в год!Действующие свалки в регионе давно переполнены. Так, в реестр регионального департамента Росприроднадзора входит всего 14 объектов размещения ТБО, остальные - а их более 500 - нелегальные. Рекультивация каждой несанкционированной свалки стоит около 40 млн руб.«Официальные» свалки терпят бедствие. Кинешемская свалка «Сокольники» переполнена и уже несколько раз закрывалась по решению суда. Закрыта свалка рядом с Пучежем, теперь отходы оттуда возят в Палех. Путь неблизкий, да и палехская свалка - почти до отказа. Много проблем с отходами в Комсомольском районе. Например, в Писцове вовсе нет полигона, и из посёлка мусор возят в Комсомольск, где и так всё «под завязку».Один плюс и много минусовРегиону удалось сделать заметный шаг в борьбе с мусором. В 2017 году в Иванове открыли первый и единственный мусороперерабатывающий завод. Мощность завода составляет 120 тыс. т обрабатываемых отходов в год. Это позволяет сортировать отходы Иванова и Кохмы, а также Ивановского и Фурмановского районов. Однако завод перерабатывает лишь 25% мусора, который оставляют после себя два города и два района.В 2016 году в регионе утвердили новую схему обращения с ТБО - документ на 150 листов. На бумаге чиновники определили, где конкретно появятся мусороперерабатывающие заводы, полигоны и мусороперегрузочные станции. Написано там и о том, что мусорные баки возле жилых домов станут разноцветными: синие - для бумаги, оранжевые - для пластика, зелёные - для стекла и т.д.Большие надежды возлагали на единого регионального оператора, который с января 2017 года возьмёт в свои руки всю цепочку обращения отходов - от их сбора до утилизации и переработки. Но, кроме проблем, регоператор ивановцам ничего не принёс: незаконное повышение тарифов, суды... В июле генпрокурор России Юрий Чайка назвал Ивановскую область в числе российских регионов, где выявлена коррупционная составляющая при проведении конкурсов по отбору региональных операторов по обращению с отходами.В планах чиновников - до 2023 года построить в регионе ещё два мусоросортировочных завода в Кинешме и Шуе, три полигона в Тейковском, Кинешемском и Шуйском районах и 13 мусороперегрузочных станций.Из всего запланированного в 2017 году начали строить полигон неподалеку от Наволок. Жители городка из-за такого соседства устроили скандал. В апреле 2018 года чиновники доложили, что полигона в Наволоках не будет.Своя лептаПока чиновники пишут бумаги, люди делают реальные дела. В сентябре в Иванове начал работать благотворительный фонд «Второе дыхание», который не только помогает людям, но и вносит свою лепту в решение экологических проблем. Фонд занимается сбором ненужных вещей от населения. Хорошие экземпляры идут на продажу по низким ценам в сети благотворительных магазинов, их также раздают нуждающимся, а совсем ветхие отправляют на переработку.«В скором будущем мы планируем поставить в крупных торговых центрах в Иванове специальные благотворительные контейнеры для сбора ненужной кому-то одежды», - рассказала представитель фонда «Второе дыхание» в Иванове Елена Волкова.Языком цифрПо данным на сентябрь 2018 года, управляющие компании Ивановской области должны за вывоз мусора 22,6 млн руб., ТСЖ - 1,7 млн руб.КомментарийРуководитель комплекса жилищно-ком­му­наль­ного хозяйства и энергетики правительства Ивановской области Александр Шаботинский:«Глава региона поставил задачу, чтобы в ближайшие 5-7 лет в Ивановской области не было ни одного полигона. На сегодняшний момент существуют технологии, которые позволяют перерабатывать мусор в ноль. По этому вопросу мы уже вышли на инвесторов. На сегодня уже проработан вопрос строительства мусоросортировочных заводов на территории Вичугского, Кинешемского и Юрьевецкого районов».