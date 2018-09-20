В Москве 20 сентября ожидается температурный рекорд. Как говорят синоптики, такого тепла в столице в этот день не было 81 год. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов тепла. А это значит, что рекорд 20 сентября 1937 года сегодня будет либо повторен, либо побит.

В Москве 20 сентября ожидается температурный рекорд. Как говорят синоптики, такого тепла в столице в этот день не было 81 год: ожидается, что столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов тепла. А это значит, что рекорд 20 сентября 1937 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 24,2 градуса, сегодня будет либо повторен, либо побит, сообщает Центр погоды ФОБОС.Там также отмечают, что накануне, 19 сентября, абсолютные рекорды были зафиксированы в Кингисеппе (плюс 24,5 градуса), в Санкт-Петербурге (плюс 23,6, что побило рекорд 1950 года), Пскове (плюс 25,9) и в Твери (плюс 24,3 градуса).Аналогичный характер метеоусловий ожидается и в первый выходной день – 22 сентября.