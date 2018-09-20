Брифинг Минобороны России о сбитом в июле 2014 года Boeing Малайзийских авиалиний серьезно пошатнул позиции президента Украины Петра Порошенко. Озвученные Москвой факты, указывающие на вину Незалежной, Киеву вряд ли удастся опровергнуть. Западные покровители нынешнего украинского режима тоже недовольны происходящим. В сложившейся ситуации им проще дистанцироваться от токсичного Порошенко, а то и вовсе упрятать его от глаз подальше, например, за решетку. Чтобы не сболтнул чего лишнего.

Брифинг Минобороны России о сбитом в июле 2014 года BoeingМалайзийских авиалиний серьезно пошатнул позиции президента УкраиныПетра Порошенко. Озвученные Москвой факты, указывающие на вину Незалежной,Киеву вряд ли удастся опровергнуть. Западные покровители нынешнегоукраинского режима тоже недовольны происходящим. В сложившейся ситуацииим проще дистанцироваться от "токсичного" Порошенко, а то и вовсеупрятать его от глаз подальше, например, за решетку. Чтобы не сболтнулчего лишнего.минувший понедельник на брифинге Минобороны было жарко. Российскаясторона озвучила железобетонные факты, доказывающие вину Украины насбитый в небе над Донбассом рейс MH17. Были продемонстрированы фрагментыракеты, уничтожившей лайнер, ее бортовой номер.Какоказалось, изделие принадлежало 223-му зенитно-ракетному дивизионувооруженных сил Украины. Ракету произвели в подмосковном Долгопрудном в1986 году, после чего отправили на Украину. В Россию изделие больше невозвращалось, а в июле 2014 года именно эту ракету украинцы запустили погражданскому лайнеру.ПрезидентУкраины Петр Порошенко демонстративно хранил молчание два дня, а потомвсе-таки подал голос. Украинский лидер вновь набросился на Россию,заявляя, что представленные Минобороны доказательства – "фейк",призванный "сломать европейскую солидарность". Никаких фактов,опровергающих представленную в брифинге информацию, президент Незалежнойне озвучил. Что говорит только об одном – Киев действительно виновен вкатастрофе. И вряд ли на западные покровители Порошенко об этом незнают.Знают,и еще как. Но все эти годы хранили молчание в соответствии с принципом"да, он негодяй, но наш негодяй". "Сдавать" Порошенко Западу былоневыгодно. Теперь, в связи с озвученными на весь мир фактами,украинский лидер, и до того не пользовавшийся авторитетом намеждународной арене, становится и вовсе "токсичным", посему любоймало-мальски приличный лидер будет стараться от него дистанцироваться.ПоложениеПорошенко усугубляется тем, что под него усиленно "копают" вадминистрации президента США Дональда Трампа. Американский лидер ираньше не питал симпатии к своему незадачливому украинскому коллеге.Брифинг Минобороны,кажется, уже решил судьбу украинского лидера. В Вашингтоне вполне могутпосчитать, что дальнейшее пребывание Порошенко на посту способнонавредить американским интересам, что сподвигнет США пойти на сменупрезидента Незалежной. На менее замаравшего себя кандидата.Порошенкоже за его "подвиги" могут грозить самые суровые санкции, вплоть дотюремного заключения. В конце концов, украинский лидер наверняка знаеточень многое, и в случае чего может рассказать о своих шашнях с Западомкому не следует. А раз так, то проще упрятать его за решетку от глазподальше. А то и вовсе убить. Устранение конкурентов издревле было однимиз самых действенных методов политической борьбы.Boeing-777Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв -подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила в катастрофеополченцев ДНР и Россию.