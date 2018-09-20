Черный список госдепартамента США расширился еще на 33 фамилии. В американской администрации подчеркивают, что эти лица связаны с российским оборонным и разведывательным сектором – и потому подпадают под санкции.

Черный список госдепартамента США расширился еще на 33 фамилии.В американской администрации подчеркивают, что эти лица связаны с "российскимоборонным и разведывательным сектором" – и потому подпадают под санкции.Новые строки в перечень подлежащих санкциям граждан икомпаний России внес лично госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трампне так давно специальным декретом переложил на его плечи эту обязанность."Госсекретарь США Майкл Помпео добавил 33 лица, которыедействуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России, в рамкахзакона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредствомсанкций"), – приводит ТАСС заявление высокопоставленного сотрудника Белогодома.Как стало известно, санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера,"Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, которыйпроизводит самолеты Су. В список попали также сотрудники Рособоронэкспорта и МинобороныКитая. Как пояснил чиновник, Пекин наказывают за то, что он работал с Москвой попоставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35 – и делал этов декабре 2017 года, уже после того, как санкции вступили в силу. Вспомнили и опоставках ракетных установок С-400, которые были приобретены в январе 2018-го.Госдеп счел необходимым заметить, что санкции нацеленытолько против России, но никак не затрагивают обороноспособность других стран.А всем остальным государствам Вашингтон напоминает, что российские военныесектора связаны с некой "пагубной деятельностью во всем мире" – инастоятельно рекомендует свернуть с ними отношения, передает РИА Новости.Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года закон, предполагающий расширение секторальных санкций против российской экономики.