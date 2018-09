Стоимость нефти марки Brent перешла к снижению после твита президента США Дональда Трампа с призывом к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сейчас же снизить цены на черное золото.

Стоимость нефти марки Brent перешла к снижению после твита президента США Дональда Трампа с призывом к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "сейчас же" снизить цены на "черное золото".Об этом говорят данные торгов, в ходе которых североморская нефтяная смесь марки Brent, стоившая 79,73 доллара за баррель, после заявление Трампа подешевела до 79,16.В своем аккаунте в Twitter глава Белого дома заявил, что США защищают страны Ближнего Востока, а они, несмотря на это, собираются повышать цены на черное топливо.We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2018 г.Речь идет о встрече 23 сентября в Алжире большинства министров из 25 стран ОПЕК, где намечается обсудить общую ситуацию на рынке нефти и наметить стратегию до конца 2018-го и на 2019 год."Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!" — написал американский президент, который ранее не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения.