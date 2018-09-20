Наставник одного из конкурентов ЦСКА по Лиге чемпионов мадридского Реала Юлен Лопетеги после крупной победы его подопечных над итальянской Ромой (3:0) отметил, что успех Королевского клуба в стартовой игре группового турнира вполне закономерен.

Наставник одного из конкурентов ЦСКА по Лиге чемпионов мадридского "Реала" Юлен Лопетеги после крупной победы его подопечных над итальянской "Ромой" (3:0) отметил, что успех "Королевского клуба" в стартовой игре группового турнира вполне закономерен."Доволен победой над такой сильной командой, как "Рома", — цитирует тренера "Реала" Football-Espana.Net. – Мы знали, что она способна осложнить нам жизнь. Но "Реал" вышел на поле заряженным на победу и создавал моменты"."Я абсолютно не нервничал, просто вел себя оживленно. Мы знаем, что если не используем свои моменты, то соперник реализует свои. Команда провела отличный матч и заслужила три очка", — сказал Лопетеги."Мариано вышел на замену и реализовал свой момент. Сезон длинный, нам понадобятся все игроки. Модрич провел очень хороший матч. Он не забил, но был вездесущ на поле. Что касается Наваса в воротах, то я же говорил, что мы примем верное решение", – заключил тренер "сливочных".