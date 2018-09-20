Креативный подход к информированию населения о происшествиях в крае уже три года демонстрирует пресс-служба спасателей Ставрополья. Местные журналисты обратили внимание на то, что кто-то из сотрудников (а возможно, и все сотрудники) пишут заголовки к новостям о ЧП на сайте ведомства в рифму.

Креативный подход к информированию населения о происшествиях в крае уже три года демонстрирует пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставрополья. Местные журналисты обратили внимание на то, что кто-то из сотрудников (а возможно, и все сотрудники) пишут заголовки к новостям о ЧП на сайте ведомства в рифму.Эту тенденцию обнаружил портал Юга.ру просмотрел заголовки, начиная с октября 2015 года, когда на сайте ПСС появилась заметка, озаглавленная "Злой рок коснулся дорог".В ней шла речь о том, что придорожный столб стал причиной гибели в ДТП молодого человека из Курского района Ставропольского края.С того времени заметки на сайте спасателей – как с благополучным, так и с трагическим исходом – публиковались с рифмованными заголовками.Портал собрал наиболее яркие из них:"Не умеешь печь топить, будет негде тебе жить!""Вечеринка удалась — вещь от пламени зажглась! ""Из речных глубин достают мужчин""Змеиный хвост оказался непрост""Пушистика вернули встревоженной бабуле""Провалился в подвал голубоглазый хулиган""Оказался в ловушке, удирая от старушки""Речное течение взяло буренок в заточение"Портал остается верен своим традициям: к последним новостям спасателей Ставрополья тоже даны все заголовки в рифму: "Не спас от невзгод пешеходный переход", "Прошли испытания спасательные формирования" и другие.