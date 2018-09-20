Многим людям знакома борьба с ленью, стоит им задуматься о посещении тренажёрного зала после трудового дня. Как говорят исследователи Университета Британской Колумбии, во время подобных ситуаций такая борьба действительно происходит, причём прямо в мозге человека.

Многие люди борются с ленью, стоит им задуматься о посещении тренажёрного зала после трудового дня. Как говорят исследователи Университета Британской Колумбии, во время подобных ситуаций борьба действительно происходит, причём прямо в мозге человека.Матьё Бойсгонтье (Matthieu Boisgontier) и его коллеги искали в мозге "подсказки", которые могли бы им объяснить так называемый парадокс упражнений. Вот уже долгие годы общество поощряет людей к физической активности. При этом статистика оказывается неутешительной: несмотря на все усилия, люди становятся менее активными. В чём причина?"Сохранение энергии имело важное значение для выживания людей, поскольку это позволяло нам эффективнее искать пищу и жильё, конкурировать за противоположной пол и избегать хищников", — говорит Бойсгонтье.По его мнению, не очень успешные попытки общественности побороть физическую пассивность могут являться результатом различных процессов мозга, которые развивались и укреплялись на протяжении эволюции.Специалисты решили провести эксперимент. Они пригласили принять участие в исследовании нескольких молодых людей. Сидя перед компьютером, испытуемые должны были управлять аватаром на экране.Во время задания на мониторе мелькали крошечные изображения, демонстрирующие физическую активность или бездействие.От участников требовалось как можно быстрее переместить аватар в сторону изображений физической активности и подальше от изображений бездействия, а затем наоборот.В это время электроды, прикреплённые к голове участников, записывали то, что происходило в их мозге.Обычно люди быстрее двигали аватар к активным изображениям и от картинок, демонстрирующих лень. При этом данные электроэнцефалограммы показали, что мозгу приходилось работать усерднее, дабы выполнить последнее действие (передвижение аватара от картинок отдыха).Как говорит автор работы, исследование показало, что мозгу требуется больше усилий, чтобы быстрее избежать физической пассивности."Это происходит за счёт увеличения вовлечённости ресурсов мозга", — объясняет Бойсгонтье.По его мнению, результаты демонстрируют, что наш мозг "врождённо привлекает сидячий образ жизни". Как пишется в исследовании, возможно, мозг человека просто "запрограммирован" так, чтобы он предпочитал лежать на диване.По итогу работы возникает вполне закономерный вопрос: как же переобучить мозг?"Всё, что происходит автоматически, трудно подавить, даже если человек этого сильно хочет. Причина в том, что мы не знаем, как это происходит. Именно понимание [этого процесса] является важным первым шагом", — заключает Бойсгонтье.Результаты исследования представлены в научном издании Neuropsychologia.К слову, ранее учёные нашли область мозга, которая отвечает за прокрастинацию, и выяснили, что корни пессимизма тоже следует искать в мозге.