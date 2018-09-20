Сотрудники ОМВД России по району Новогиреево разыскивают пропавших без вести Шушкевича Игоря Валентиновича, 22.02.1959 года рождения и Шушкевич Ольгу Ивановну, 02.06.1963 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево разыскивают пропавших без вести Шушкевича Игоря Валентиновича, 22.02.1959 года рождения, уроженца г. Москвы и Шушкевич Ольги Ивановны, 02.06.1963 года рождения, уроженки г. Москвы, место нахождение которых неизвестно с июля 2018 года.Приметы Шушкевич Игоря Валентиновича: на вид 60-63 года, рост 175 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие, носит очки, заикается.Был одет: бейсболка, олимпийка, кроссовки.Приметы Шушкевич Ольги Ивановны: на вид 55-60 лет, рост 160 см, нормальное телосложение, волосы светлые.Была одета: светлая куртка,светлые джинсы.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48; 8(495)302-02-52; 8(495)302-12-73 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73