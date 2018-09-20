Ольга Бузова снимает музыкальный клип вместе с певцом Дмитрием Маликовым и рэпером АК47. Создание нового видео не обошлось без эксцессов.
Ольга Бузова снимает музыкальный клип вместе с певцом Дмитрием Маликовым и рэпером АК47. Создание нового видео не обошлось без эксцессов.
Съемочная группа расположилась в шикарном особняке известного продюсера и композитора Андрея Ковалева.
Он с удовольствием согласился сотрудничать со звездой, однако совсем не ожидал,
что Бузова приведет к нему в дом так много народу.
"Оля Бузова и Вита АК снимают у меня в особняке клип под
названием "ДОМ-2". Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около
ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью
в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня
у меня тут почти все участники "ДОМа-2" побывали", – пожаловался журналистам
композитор.
Ковалев отметил, что уже давно
не видел такого размаха в создании музыкальных роликов, в его апартаментах творилась настоящая вакханалия. Особенно продюсера
впечатлили огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой.
Отметим, что Андрей весь съемочный день вел прямой эфир в
соцсетях, раскрывая детали процесса. Также снимком с бекстейджа похвалился в Instagram
Дмитрий Маликов.
Он запечатлен идущим под руку с поющей телеведущей. Примечательно,
что на фото Ольга облачена в шикарное серебристое платье, богато украшенное
пайетками. Ее образ дополнили огромные круглые серьги в тон. Дмитрий Маликов же
выглядел намного скромнее, хотя был наряжен в смокинг.
По мнению Ковалева, клип Ольги Бузовой будет обречен на
успех. "Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне
понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного,
а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно
признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады", – цитирует композитора StarHit.