Ольга Бузова снимает музыкальный клип вместе с певцом Дмитрием Маликовым и рэпером АК47. Создание нового видео не обошлось без эксцессов.

Ольга Бузова снимает музыкальный клип вместе с певцом Дмитрием Маликовым и рэпером АК47. Создание нового видео не обошлось без эксцессов.Съемочная группа расположилась в шикарном особняке известного продюсера и композитора Андрея Ковалева.Он с удовольствием согласился сотрудничать со звездой, однако совсем не ожидал,что Бузова приведет к нему в дом так много народу."Оля Бузова и Вита АК снимают у меня в особняке клип подназванием "ДОМ-2". Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще околоста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостьюв 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодняу меня тут почти все участники "ДОМа-2" побывали", – пожаловался журналистамкомпозитор.Ковалев отметил, что уже давноне видел такого размаха в создании музыкальных роликов, в его апартаментах творилась настоящая вакханалия. Особенно продюсеравпечатлили огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой.Отметим, что Андрей весь съемочный день вел прямой эфир всоцсетях, раскрывая детали процесса. Также снимком с бекстейджа похвалился в InstagramДмитрий Маликов.Он запечатлен идущим под руку с поющей телеведущей. Примечательно,что на фото Ольга облачена в шикарное серебристое платье, богато украшенноепайетками. Ее образ дополнили огромные круглые серьги в тон. Дмитрий Маликов жевыглядел намного скромнее, хотя был наряжен в смокинг.По мнению Ковалева, клип Ольги Бузовой будет обречен науспех. "Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мнепонравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного,а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честнопризнаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады", – цитирует композитора StarHit.