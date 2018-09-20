Через два месяца деньги в транспорте будут не нужны - по крайней мере, об этом в начале сентября заявили в ивановской мэрии.

Через два месяца деньги в транспорте будут не нужны - по крайней мере, об этом в начале сентября заявили в ивановской мэрии.О системе безналичного расчёта в общественном транспорте, в том числе в частных автобусах и маршрутках Иванова, говорят давно. В мае в продажу запустили электронный проездной для троллейбусов.Тестируем системуА с 7 сентября в Иванове в тестовом режиме начал действовать универсальный проездной билет. Он представляет собой электронную пластиковую карту. Пополнить её можно в кассах единого расчётного центра, оплатить проезд - с помощью тех же терминалов, которые используют кондукторы при оплате социальными картами и картами школьника. В долгосрочной перспективе, обещают чиновники, город ждёт установка валидаторов и автономных электронных устройств.С помощью универсального проездного билета можно будет оплачивать проезд в автобусах и маршрутных такси. В период тестовой эксплуатации электронный проездной и троллейбусная транспортная карта будут действовать параллельно. Далее будет рассматриваться перспектива их слияния.«В век современных технологий новый проездной позволит и пассажирам, и перевозчикам уйти от наличных денег, - говорит руководитель городского комитета по транспорту и связи Николай Мановский. - Пользоваться таким проездным будет удобно, например, детям и подросткам, которые добираются до места учёбы. В дальнейшем будем рассматривать варианты пополнения карт через интернет и мобильное приложение. Возможны и льготные программы».Поедешь - не расплатишьсяЧиновники докладывают, что уже сейчас транспортной картой можно расплачиваться в общественном транспорте на автобусных маршрутах № 1, 2, 7, 8, 12, 13, 32 и 33.К сожалению, как показывает практика, это не совсем так. Действительно, электронная карточка разработана и уже продаётся. Только воспользоваться ею - большая проблема.Восемь автобусных маршрутов - это преувеличение. Небольшое исследование, проведённое «АиФ в Иванове», показало, что кондуктор подойдёт к вам и рассчитает по карте всего в нескольких автобусах. В других вам ответят, что вообще не в курсе про карты, и потребуют за билет наличных денег.Транспортная карта стоит 50 руб. Ею можно будет пользоваться в течение пяти лет, пополняя и оплачивая проезд по действующему тарифу. Вот только стоит ли спешить с её покупкой, если воспользоваться новинкой пока мало где возможно?Перевозчикам невыгодноБольшая проблема состоит ещё и в том, что ивановским частным перевозчикам - а им в городе принадлежит практически весь транспорт, за исключением троллейбусов, - невыгодно переходить на безналичный расчёт. Слишком велик процент для банка.Бизнесу неинтересны дополнительные затраты. И если всё-таки вводить безналичный расчёт в угоду местным властям, то коммерсанты не скрывают намерений повысить плату за проезд в своих автобусах и маршрутках. Благо законодательство им это позволяет - тарифы нерегулируемые.Языком цифрПо статистике, в Иванове самый востребованный транспорт у населения: маршрутные такси - 53,4%, троллейбус - 19,8%, автобус - 18,2%, личный транспорт - 8,4%, не пользуются транспортом - 0,2%.КомментарийПредседатель консультативного совета перевозчиков при комитете по транспорту и связи администрации города Иваново Дмитрий Куликов:«Ивановские перевозчики, в целом, только «за» введение в городском транспорте безналичной оплаты проезда. Но дело в том, что переход на безнал повлечёт за собой достаточно серьёзные траты для перевозчиков.И плюс ко всему процент банка за такую услугу довольно высокий. Причём в одном банке он составляет, условно говоря, 1,6%, а в другом - 6%. Если бы у всех банков цифра была одинаковая, то, наверно, было бы проще. А так нужно думать, договариваться, выбирать наиболее выгодный и приемлемый вариант».