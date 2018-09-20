Парламентарии на пленарном заседании поддержали решение о создании новой комиссии, которая займется контролем за доходами депутатов, мандатными вопросами и вопросами депутатской этики. Формирование комиссии было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Парламентарии на пленарном заседании поддержали решение о созданииновой комиссии, которая займется контролем за доходами депутатов,мандатными вопросами и вопросами депутатской этики. Формированиекомиссии было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.ходе пленарного заседания законодатели поддержали упразднение комиссийпо контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД ипо вопросам депутатской этики.Наих базе создана новая, объединенная структура. Ее полное название -комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе,обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами,мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. К мандатным относятсявопросы, касающиеся досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы.Руководителем новой структуры стал Отари Аршба. Ранее он занимал должность председателякомитета нижней палаты по вопросам депутатской этики. Его первымизаместителями стали представители всех четырех фракций Госдумы -единоросс Иван Квитка, либерал-демократ Елена Строкова, коммунист КазбекТайсаев и справедливоросс Николай Рыжак.Как отметил Отари Аршба,материалы, которые ранее изучались в составе двух комиссий, будутпереданы в новую структуру в течение нескольких дней. "Работа предстоитбольшая. Только по одной комиссии по этике, если считать и "веернуюрассылку", – это более тысячи обращений граждан", – рассказал законодатель.Формируетсякомиссия на пропорциональной основе, то есть соответствует уровнюпредставительства в нижней палате четырех фракций. Большинство членовструктуры представляют фракцию "Единой России" – 11 человек, по четвероот КПРФ и ЛДПР, двое – от "Справедливой России". Заседания комиссиибудут проводиться по мере необходимости, однако не менее одного раза засессию.Решениео формировании объединенной комиссии было принято 13 сентября назаседании Комитета по контролю и регламенту. Идею поддержал спикерГосдумы Вячеслав Володин. Создание новой комиссии соответствует опытупарламентов других стран, в частности, входящих в Группу государств поборьбе с коррупцией (GRECO).