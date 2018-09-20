На Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания о проблемах в образовательной сфере. С соответствующим поручением в четверг, 20 сентября, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания о проблемах вобразовательной сфере. С соответствующим поручением в четверг, 20сентября, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.ходе пленарного заседания представитель компартии Олег Смолин предложилрасширить национальный проект "Образование". В частности, парламентарийзаявил о необходимости дополнения его федеральными проектами о здоровьедетей, статусе педагога и другими.ВячеславВолодин назвал поднятые коллегой вопросы очень важными и актуальными."Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведем большие парламентскиеслушания, попросим Ивана Ивановича Мельникова (первый вице-спикерГосдумы. – Прим.Ред.) вместе с комитетом подготовить их и,соответственно, вынести на обсуждение тему, которую сегодня поднял ОлегНиколаевич Смолин", – сказал председатель нижней палаты.Проводитьбольшие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных иактуальных проблем – стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмогосозыва. В них принимают участие не только депутаты, но и членыправительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простыеграждане.Так,в июле прошлого года по инициативе Вячеслава Володина на Охотном Рядушироко обсудили проблемы долевого строительства. В слушаниях принималиучастие граждане, пострадавшие от действий недобросовестныхзастройщиков, представители профильных министерства и Центральногобанка. По итогам обсуждения была создана рабочая группа, куда вошличлены всех фракций нижней палаты.Такжезаконодатели провели парламентские слушания с участием заинтересованныхграждан по вопросу реализации программы реновации ветхого жилого фонда вМоскве. В обсуждении принял участие мэр столицы Сергей Собянин, а такжеоколо 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смоглизадать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.Набольших парламентских слушаниях обсуждалось и развитие цифровойэкономики в России. В феврале этого года на Охотном Ряду собралисьпредставители правительства и крупного бизнеса, которые вместе сдепутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа.Кроме того, Госдума проводила парламентские слушания по проекту закона окурортном сборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другимактуальным вопросам.месяц назадбольшие парламентские слушания по настройкепенсионной системы. По их итогам также была создана рабочая группа сучастием экспертов и представителей правительства. Она заняласькомплексным рассмотрением вопросов настройки пенсионногозаконодательства.