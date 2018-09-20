На Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания о проблемах в
образовательной сфере. С соответствующим поручением в четверг, 20
сентября, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания о проблемах в
образовательной сфере. С соответствующим поручением в четверг, 20
сентября, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В
ходе пленарного заседания представитель компартии Олег Смолин предложил
расширить национальный проект "Образование". В частности, парламентарий
заявил о необходимости дополнения его федеральными проектами о здоровье
детей, статусе педагога и другими.
Вячеслав
Володин назвал поднятые коллегой вопросы очень важными и актуальными.
"Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведем большие парламентские
слушания, попросим Ивана Ивановича Мельникова (первый вице-спикер
Госдумы. – Прим.Ред.) вместе с комитетом подготовить их и,
соответственно, вынести на обсуждение тему, которую сегодня поднял Олег
Николаевич Смолин", – сказал председатель нижней палаты.
Проводить
большие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных и
актуальных проблем – стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого
созыва. В них принимают участие не только депутаты, но и члены
правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые
граждане.
Так,
в июле прошлого года по инициативе Вячеслава Володина на Охотном Ряду
широко обсудили проблемы долевого строительства. В слушаниях принимали
участие граждане, пострадавшие от действий недобросовестных
застройщиков, представители профильных министерства и Центрального
банка. По итогам обсуждения была создана рабочая группа, куда вошли
члены всех фракций нижней палаты.
Также
законодатели провели парламентские слушания с участием заинтересованных
граждан по вопросу реализации программы реновации ветхого жилого фонда в
Москве. В обсуждении принял участие мэр столицы Сергей Собянин, а также
около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли
задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.
На
больших парламентских слушаниях обсуждалось и развитие цифровой
экономики в России. В феврале этого года на Охотном Ряду собрались
представители правительства и крупного бизнеса, которые вместе с
депутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа.
Кроме того, Госдума проводила парламентские слушания по проекту закона о
курортном сборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другим
актуальным вопросам.
А
месяц назадбольшие парламентские слушания по настройке
пенсионной системы. По их итогам также была создана рабочая группа с
участием экспертов и представителей правительства. Она занялась
комплексным рассмотрением вопросов настройки пенсионного
законодательства.