Водитель не справился с управлением и выехал на встречку

Водитель не справился с управлением и выехал на встречкуВ Киржачском районе произошла страшная авария, сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Утром 19 сентября на 168 километре трассы А-108 столкнулись 2 большегруза.60-летний водитель грузового автомобиля DAF, выехал на встречную полосу и врезался с «КамАЗом», за рулем которого сидел 52-летнего водитель.Водитель фуры DAF погиб на месте.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 22 человек и 8 единиц техники.