Новые подробности появляются в деле погибших в небе над
Сирией россиян. В экипаже сбитого самолета Ил-20 были офицеры с украинскими
корнями.
Новые подробности появляются в деле погибших в небе над
Сирией россиян. В экипаже сбитого самолета Ил-20 были офицеры с украинскими
корнями.
На борту сбитого в Сирии российского самолета радиоэлектронной
разведки находился подполковник Александр Алешин. Потомственный военный – сын
генерал-майора Алешина – окончил
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. На борту самолета
Ил-20 он наблюдал на местностью.
Мать подполковника, Елена Алешина, одной из первых
отреагировала на новость о гибели самолета Ил-20. "Люди, у меня сын погиб
на Ил-20, его сбила ракета", – написала женщина в соцсети. Елена опубликовала фотографию мужчины в форме,
подписав ее: "Мой сын подполковник Александр Александрович Алешин, сын
генерал-майора Александра Алешина".
На стиранице Александра в соцсети – всего пара снимков с
детьми, три десятка друзей и несколько постов. Последний раз Алешин заходил в
соцсети 3 сентября, чтобы поблагодарить друзей за поздравления с днем рождения.
До гибели оставалось совсем немного времени.
Как рассказывают однокурсники Александра, он был добрый и
сильный. Всегда улыбался, никогда не терял оптимизма. Друзья называли его Дэн
Дэныч – по их мнению, Сан Саныч ему не очень подходило.
Дедушка и бабушка Александра были геологами. Они часто
бывали по работе в Закарпатье. Сестра подполковника, Анна Шушурина, живет в
Киеве. "Мне больно даже думать, а не то что говорить о гибели брата",
– прокомментировала она крушение .
У Александра Алешина, погибшего на борту российского Ил-20 в
Сирии, остались жена и двое детей, пишет издание "МК".