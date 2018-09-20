Новые подробности появляются в деле погибших в небе над Сирией россиян. В экипаже сбитого самолета Ил-20 были офицеры с украинскими корнями.

Новые подробности появляются в деле погибших в небе надСирией россиян. В экипаже сбитого самолета Ил-20 были офицеры с украинскимикорнями.На борту сбитого в Сирии российского самолета радиоэлектроннойразведки находился подполковник Александр Алешин. Потомственный военный – сынгенерал-майора Алешина – окончилКиевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО. На борту самолетаИл-20 он наблюдал на местностью.Мать подполковника, Елена Алешина, одной из первыхотреагировала на новость о гибели самолета Ил-20. "Люди, у меня сын погибна Ил-20, его сбила ракета", – написала женщина в соцсети. Елена опубликовала фотографию мужчины в форме,подписав ее: "Мой сын подполковник Александр Александрович Алешин, сынгенерал-майора Александра Алешина".На стиранице Александра в соцсети – всего пара снимков сдетьми, три десятка друзей и несколько постов. Последний раз Алешин заходил всоцсети 3 сентября, чтобы поблагодарить друзей за поздравления с днем рождения.До гибели оставалось совсем немного времени.Как рассказывают однокурсники Александра, он был добрый исильный. Всегда улыбался, никогда не терял оптимизма. Друзья называли его ДэнДэныч – по их мнению, Сан Саныч ему не очень подходило.Дедушка и бабушка Александра были геологами. Они частобывали по работе в Закарпатье. Сестра подполковника, Анна Шушурина, живет вКиеве. "Мне больно даже думать, а не то что говорить о гибели брата",– прокомментировала она крушение .У Александра Алешина, погибшего на борту российского Ил-20 вСирии, остались жена и двое детей, пишет издание "МК".