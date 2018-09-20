Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела Убийцы котов из Кройдона, жуткой серии преступлений, в результате которых погибли более 400 домашних и уличных котов. Власти уверяет, что жестоким киллером была лиса.

Представители Скотланд-Яра завершили трехлетнее расследование дела "Убийцы котов из Кройдона", жуткой серии преступлений, в результате которых погибли более 400 домашних и уличных котов. Власти уверяет, что жестоким киллером была лиса, сообщает BBC.Коты на юге Лондона начали пропадать в 2015 году. Жители города сообщали, что их животных зверски расчленяли, а затем подбрасывали останки к крыльцу.Для поиска живодеров полиция применила все доступные им средства, от камер наблюдений до вскрытий и тестов ДНК. В какой-то момент под подозрением находились около 40 человек, и полицейские даже составили фоторобот подозреваемого, однако "потрошитель котов" так и не был найден.В итоге стражи порядка пришли к выводу, что домашних питомцев убивали лисы."В тех нескольких случаях, когда убийства животных попадали на камеру, коты гибли из-за лисьих атак", — отметили полицейские.Впрочем, представители общественной организации Snarl, которые работали над делом вместе со стражами порядка, отметили, что по-прежнему подозревают людей в убийствах котов.