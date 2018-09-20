Пенсионера не могут найти с 13 сентября

Пенсионера не могут найти с 13 сентябряВ Меленковском районе пропал 71-летний мужчина, сообщает Владимирский областной добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Волонтеры просят оказать содействие в поисках Комиссарова Вячеслава Владимировича из поселка Хольковский. 13 сентября он ушел из дома и не вернулся. О его местонахождении неизвестно.Рост мужчины 155-160 см, седые волосы, карие глаза. Он был одет в синий камуфляжный костюм и черные ботинки.Вся информация о поисках по телефону: 89190024837 (Валентина Савинова)