Пенсионера не могут найти с 13 сентября
Пенсионера не могут найти с 13 сентября
В Меленковском районе пропал 71-летний мужчина, сообщает Владимирский областной добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтеры просят оказать содействие в поисках Комиссарова Вячеслава Владимировича из поселка Хольковский. 13 сентября он ушел из дома и не вернулся. О его местонахождении неизвестно.
Рост мужчины 155-160 см, седые волосы, карие глаза. Он был одет в синий камуфляжный костюм и черные ботинки.
Вся информация о поисках по телефону: 89190024837 (Валентина Савинова)